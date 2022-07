Le splendide immagini sono state selezionate per il Gran Premio del Fotografo Astronomico dell’Anno

La superficie della Luna, sebbene appaia grigia e monocromatica, ha colori nascosti nella Terra, causati da vari minerali. Questi colori sono troppo deboli per essere visti ad occhio nudo, ma le immagini digitali consentono ai fotografi di migliorare i colori e mostrare un’altra visione della luna. Questa immagine è un capovolgimento di questi colori, una prospettiva unica sulla nostra luna. Ottenuto da Noah Kojawski (Lakeville, MN, USA).

In alto a sinistra della mappa minerale lunare c’è una serie di immagini del polo sud della luna create in due date diverse (date viste diverse dell’area). È una delle mappe più dettagliate prodotte dai dilettanti di questa parte della Luna, estremamente difficile da osservare dalla Terra. Questa immagine è stata prodotta da Tom Glenn (San Diego, California, USA).

L’immagine in basso a sinistra mostra crateri e montagne al polo sud della Luna, incluso il cratere Bailly (con la sua caratteristica depressione) sulla destra. Sotto Bailly ci sono i crateri Bettinus, Kircher e Wilson. La foto è stata scattata da Andrea Vanion (Porto Mantofano, Lombardia, Italia).