le sort du rover ExoMars va se jouer dans quelques jours

Le chemin de croix se poursuit per la missione ExoMars. Dopo ExoMars 2018, ExoMars 2020 può essere ExoMars 2022, l’Agenzia spaziale europea sera-t-elle contrainte de renommer une nouvelle fois son program phare ? 2024, voire bien plus tard si l’ESA prend une decision radicale!

Questo è il report del 2018 esplicativo per i ritardi dans les activités industrielles européennes et russes, ainsi que dans les livraisons parentis à la charge utile scientifique, celui de 2020 était dû à la des élés com les paracaduteles panneaux solaires, des équipements éelectroniques russes et la mise au point d’un logico de vol.

Alors que la sonde devait s’envoler en avril pour rejoindre son site de lancement, l’Agence spaziale europea a déclaré le 28 février qu’en raison des sanzioni imposées à la Russie à la suite de l’invasion de l’Ucraina, le lancement en septembre 2022 semble très improbable.

Deploriamo i tragici eventi in corso in Ucraina, una crisi che negli ultimi giorni è sfociata in guerra. Molte decisioni difficili vengono ora prese all’ESA in considerazione delle sanzioni messe in atto dai governi dei nostri Stati membri.https://t.co/nOg8orZr1nhttps://t.co/5Mr6WexY9I — Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) 28 febbraio 2022

La prima collaborazione alla grande échelle tra l’ESA e Roscosmos

Pour comprendre cette déclaration, il faut savoir que le program ExoMars est réalisé en étroite collaboration avec la Russie qui avait en quelque sorte sauvé le program dopo il retrait de la Nasa. À l’époque, en 2012, l’Agence spaziale russa rejoignait le program en fournissant les lancieri Proton et des instruments scientifiques pour les missions de 2016 et 2022, ainsi que pour le rover ExoMars 2022, la plateforme d’attterrissage Kazachok dotée de 13 instruments scientifiques qui ne sont pas tous russes.

Lors de son Conseil, prévu les 15 et 16 mars, l’Agence spaziale europea devrait passer en revue les alternatives qui s’offrent à elle quant à la suite à donner à ce program. Si un report de deux ans est la solution la moins doulouureuse et la moins contraignante pour le program, il nous paraît peu probable que l’ESA décide “d’y aller seule”. Cela s’explique par le niveau très élevé de l’implication et de la partecipazione de l’Agence spaziale russa Roscosmos dans le program. Le 16 mars, nous serons fixés sur le sort d’ExoMars.

Fort heureusement pour l’ESA, tous les éléments de la sonde sont actuellement dans l’usine turinoise de Thales Alenia Space. Su immagina le casse-tête diplomatique in ExoMars 2022 se trouvait en Russie !