le secrétaire d’Etat américain décrit lo scénario catastrophe d’une attaque russe

Le président américain a jugé jeudi “très élevé” et imminente le risque d’une attaque russe contre l’Ucraina, balayant les assurances de Moscou sur un retrait partiel de ses force positionnées depuis des semaines à la frontière ukrainienne.

La Russie a, selon les Occidentaux, déployé plus de 100.000 soldats et leurs equipements dans le voisinage de l’Ucraina en vue d’une offensive.

Britanniques et Américains considerent que Moscou pourrait être en train de préparer un pretexte dans il conflitto tra Kiev et des sé interventoparatistes dans l’Est ukrainien pour justifier son, les affrontements s’étant intensificafiés la jeudi dan.

“Toutes les indicazioni que nous avons, c’est qu’ils sont prêts à entrer en Ucraina, à attaquer l’Ucraina“, a dit Joe Biden, jugeant l’offensive possible”dans les prochains jours“.

Le secrétaire d’Etat Antony Blinken a de son côté appélé la Russie à “abbandonare la voie de la guerre“, devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

“Nos informazioni montrent clairement que“Les force russes aux frontières ukrainiennes,”e compris des force terrestres et des avions, se préparent à lancer une attaque contre l’Ucraina dans les prochains jours“, a dit le secretaire d’Etat.

Le scénario catastrophe d’une attaque russe

Il a décrit le scénario auquel s’attend le renseignement américain, et “qui se déroule dès à presente, aujourd’hui, tandis que la Russie avance vers la guerre et renouvelle sa minace d’action militaire“.

Selon lui, Moscou va d’abord”fabriker de toutes pièces un pretexte pour son attaque“, qu’il s’agisse d’un”événement violento que la Russie imputera à l’Ucraina“, un”attentat soi disant terroriste in Russia“, tu”la découverte inventée d’un charnier, une frappe de drone mise en scène contre des civils, ou une fausse, voire une vraie attaque à l’arme chimique“.

“La Russie peut décrire cela comme rilevanti du nettoyage ethnique, ou d’un génocide“, at-il encore prevenu, rilevanti que ces”falsi allarmis’étaient intensificatiées ces derniers jours et encore jeudi dans les médias publics russes.

Le gouvernement russe va ensuite, selon Antony Blinken,”proclamer que Moscou doit riposter pour défendre les ressortissants russes o les habitants russophones en Ucraina“.

“Ensuite, l’attaque va principiante“, un encore alerté le chef de la diplomatie americane.

“Des missiles et des bombes russes vont tumber sur l’Ucraina, les communication seront coupées, des cyberattaques vont bloquer des Institutions ukrainiennes clés“, at-il énuméré, sans apporter les preuves pour étayer ce scénario catastrophe.”Puis des chars et soldats avanceront contre des objectifs-clés qui ont déjà été identifiés“, y compris la capitale ucraina, Kiev, at-il accusé.

Antony Blinken aussi fait état d'”informazione indiquant que la Russie va cibler des groupes spécifiques d’Ukrainiens“, senza più di precisione.

Mesure exceptionnelle, les Etats-Unis ont fermé cette semaine leur ambassade a Kiev.

Scuola Bombardata

De son côté, la Russie a annoncé de nouveaux retraits militaires des abords de l’Ukraine, diffusant des images de train chargés d’équipements et annonçant le retour d’unités dans des casernes du Caucase de la russe de Nigré, N. loin de l’Ucraina.

Américains et Britanniques ont cependant accusé Moscou de mises en scène dissimulant un renforcement de ses troupes. Washington et Londres ont stima que “jusqu’à 7.000” Soldats supplémentaires avaient été déployés dans la zone frontalière.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky an indiqué ne pas avoir vu de diminution des troupes russes aux frontières de l’Ucraina, mais de “piccole rotazioni“.

L’ensemble des protagonisties de cette crise russo-occidentale, qui minace de dégénérer chaque jour depuis des semaines, se sont inquiétés d’échanges de tirs de l’arme lourde force accrus jeudi dans le Donbass, sons de ouien à des séparatistes pro- russi.

Mais les deux camps se sont rejeté la responsabilité des heurts, avec le soutien de leurs alliés rispettoifs. Ces affrontements ravivent la crainte d’une escalade.

L’armée ukrainienne a dénoncé jeudi une attaque contre Stanitsa Louganska qui a privé la moitié de cette localité d’électricité et laissé un trou d’obus dans le mur d’une école, des brantique jof une pinché piuès .

Il presidente Zelensky a denunciare una “provocazione” e il Premier ministre britannico Boris Johnson a accusé la Russia di volere se servir de cette évènement “pour créer un prétexte” pour “une action russe”.

L’OSCE, qui a une mission d’observation dans la région, an appélé à éviter toute “escalade”, tandis que l’ONU a applé les party prenantes “à la retenue”.

Les séparatistes de Lougansk ont ​​​​en retour accusé Kiev d’être responsable d’une multiplication des bombardements à l’arme lourde pour eux-mêmes “pousser le conflit vers une escalade”.

reazione russa

Le Kremlin a jugé à son tour la situazione”estrema pericolosità“di fatto della”concentrazione estrema delle forze ucraine“.

La Russie n’a en outre cessé de dénoncer le soutien militaire accru de l’Otan à l’Ucraina.

Kiev a reçu un nombre croissant de livraisons d’armes occidentalis, nourrisant la colère de Moscou qui estime en retour que Kiev veut lancer une offensive contre les séparatistes.

Dans ce contexte, le president Zelensky an assuré jeudi que son pays n’avait “pas besoin” de soldats occidentaux sur son sol pour faire face à la menace russe, soulignant et ne pas vouloir”donner une raison supplementairealla Russie d’intervenir.

Les Occidentaux affermano che la risposta è un’invasione russa serait composto da sanzioni economiche devastatrici, mais qu’il n’y aurait pas de réponse militaire.

Pour sa part, Moscou considera l’ambition ukrainienne d’intégrer l’Otan représente un osé suffisant de déploiement occidentale in Ucraina, et donc de guerre.

Dans une réponse à des contre-propositions américaines pour des négociations sur l’architecture sécuritaire de l’Europe, Moscou a réaffirmé jeudi la totalità delle sue esigenze, déjà rejetées par l’Otan, l’UE et les.

En cas de refus, “la Russie sera forcée de réagir, notamment par la mise en oeuvre de mesures à caractère militaire et technique“, a minacé la diplomatie russe.

Il presidente bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de la Russie, ainsi déclaré jeudi que son pays, aux portes de l’UE, serait désormais prêt à accueillir désormais des “armi nucleari“, dont il ne dispose pas depuis la chute de l’URSS.

Moscou insistere “le retrait de toutes les force et armamenti des Etats-Unis déployés en Europe centrale et orientale, en Europe du Sud-Est et dans les pays baltes” et attend égallement des propositions des Occidentaux un”renoncement à tout élargissement futur de l’Otan“, à l’Ucraina in particolare.

La diplomatie russe estime rejette aussi une énième fois les accusations quant à son projet d’invasion de l’Ucraina.

En début de semaine, le Kremlin et la Maison Blanche avaient pourtant significaé leur disposition à un dialog approfondi sur l’architecture sécuritaire européenne.

L’inizio dell’incontro è stato dedicato agli sforzi diplomatici europei, in particolare la doppia navette dei dirigenti francesi e allemand Emmanuel Macron e Olaf Scholz tra Moscou e Kiev.

Illustration des tensions en cours, le département d’Etat America a révélé jeudi que la Russie avait expulsé le numéro deux de son ambassade a Moscou, il diplomate Bart Gorman, disant étudier une “riposte”.