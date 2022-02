Le prix du diesel va battre un nouveau record: peut-on espérer une intervento de l’État?

Le prix du Diesel va atteindre un nouveau record, demain. A 1,85 euro le liter, il n’arrête pas de grimper, et il n’est pas le seul. Pourquoi les prix des carburants sont-il en train de flamber ? Pourrait-on, la aussi, espérer une intervento dell’Etat ?

Il prezzo massimo del diesel à la pompe atteindra un nouveau record mardi, a 1,85 euro al litro, un peu plus d’une semaine après avoir battu un record historique en la matière, annonce lundi le SPF Economie.

Il prezzo massimo del diesel B7 aumenta a 0,033 euro al litro, alors que le diesel B10 s’établira, lui, a 1,8260 euro al litro (+0,034 euro). Les prix maxima du gasoil de chauffage sont égallement en augmentation. Pour une commande de moins de 2.000 litri, le nouveau prix massimo est de 0,9503 euro le liter (+0,017 euro). Pour davantage que cette quantité, le prix sera désormais de 0,9197 (+0,017 euro). Ces hausses sont liées à la flambée du cours de l’or noir. Il baril de Brent de la mer du Nord dépasse actuellement a 92 dollari (81 euro).

Vers une intervento dell’Etat?

Les prix du baril de pétrole brut sont assez instables ces derniers mois. “Le prix du baril est passé de 65 dollari à près de 90 dollari. Des sérieux augmentations justifiées par des événements géopolitiques”, explique Olivier Neirynck, il direttore della tecnica della federazione belga dei négociants in combustibili e carburanti.

En cause, la guerre potentielle tra la Russia e l’Ucraina.

“Il ya de tout temps l’élément géopolitique qui a joué sur le prix du pétrole. L’opep est extrêmement sensible à augmenter ou à réduire sa production”, ajute Olivier Neirynck.

L’Opep, l’organizzazione dei pagamenti degli esportatori di petrolio, decide di ridurre o aumentare la produzione per la produzione di tariffe doganali. La reprise économique et la saison hivernale poussent égallement ces valeurs vers le haut.

Les prix du baril et les prix à la pompe sont intimement lies. Sur ce graphique (voir ci-dessous), su peut comparer les données ces trois derniers mois. Le brut an augmenté de 30 dollari. Le diesel a pris 15 centesimi.

Les consommateurs peuvent-ils s’attendre à une mesure du gouvernement pour faire face à cette hausse? Réintroduire le système du cliquet négatif, c’est-à-dire, une baisse des tax, était envisage en dicembre.

“Je pense aujourd’hui, qu’au prix que l’on connaît du diesel et de l’essence, il sera urgent et indispensabile de pouvoir remettre le couvert pour ce dossier-là et de pouvoir trouver rapidement une solution du au nive” pour l’application du cliquet negativo”, concludi Olivier Neirynck.

Le ministère des Finances affermano ce soir que le sujet est sur la table, mais que les membres de la coalition gouvernementale n’y sont pas tous favorevolis.

Une mesure pourrait bientôt faire baisser le prix du carburant: qu’est-ce que le “cliquet inversé” ?