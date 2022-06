Le prime foto della duchessa sono escluse dal balcone della regina

popolo e re

Le immagini si sono diffuse sui social.

Non del tutto invisibile. Come i principi Harry e Andrew, Meghan Markle non ha potuto prendere posto sul balcone di Buckingham Palace con il resto della famiglia reale il 2 giugno. Per “Trooping the Colour”, è stata presa la decisione di unirsi ai ranghi attorno alla Regina, circondata dai “membri attivi” della compagnia, ma anche dai suoi pronipoti. Tuttavia, la duchessa del Sussex è apparsa per un breve periodo che non è passato inosservata.

Queste sono semplicemente le prime foto ufficiali dell’ex attrice dal 2020: vediamo l’americana che si diverte a Savannah e Mia, figli di Zara Phillips e Mike Tindall. Indossando un abito blu scuro e un cappello bianco a tesa larga decorato con un nastro abbinato, Meghan Markle non è stata nel paese per conto della famiglia reale da marzo 2020. Harry è stato anche immortalato mentre chiacchierava con il Duca di Kent e scelto di essere. Insieme alla Regina nella sua prima visita al balcone del palazzo in occasione dello storico Giubileo di Platino.