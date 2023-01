Le piattaforme di ghiaccio in Antartide sono più vulnerabili del previsto, di fronte al cambiamento climatico

Ambiente e animali

L’Antartide giocherà un ruolo “Estremamente importante per l’innalzamento del livello del mare in generale, specialmente nell’Europa occidentale”.

Alcune delle piattaforme di ghiaccio fredde trovate in Antartide si sono dimostrate così vulnerabili al riscaldamento globale che i ricercatori credevano che sarebbero rimaste stabili per i secoli a venire. Lo rivelano i risultati di uno studio condotto dall’Università di Utrecht e dalla KU Leuven pubblicato giovedì sulla rivista La natura del cambiamento climatico.

Queste piattaforme formano pezzi galleggianti attaccati al continente e quindi una barriera al ghiaccio terrestre. Quando queste placche si separano, il ghiaccio che si scioglie può fluire a una velocità maggiore nei mari, provocando l’innalzamento del livello del mare. Queste piattaforme di ghiaccio circondano circa il 75% dell’Antartide.

Molte crepe

La creazione di laghi di acqua di disgelo può portare al cedimento della piattaforma di ghiaccio. Quando si verificano crepe in uno di questi laghi, l’acqua di questi laghi può fluire al suo interno. Così il piatto può rompersi rapidamente. Più del 60% delle piattaforme di ghiaccio nel Continente Bianco, inclusa la Ross Shelf che è la più grande del mondo, presenta tali crepe. “Quindi è importante sapere quando e in quali condizioni si formano questi laghi di acqua di disgelo”.spiega Steve Lhermitte, ricercatore presso KU Leuven. “Abbiamo ipotizzato che normalmente si formino sotto i -5 gradi Celsius”.continua, prima di annunciare che lui e il suo team di ricercatori lo hanno fatto Per la prima volta, la quantità di acqua sciolta su una piattaforma di ghiaccio è stata confrontata con la quantità di precipitazioni..

Su alcune piattaforme di ghiaccio, incluso Ross, cade relativamente poca neve. Durante una caduta pesante, la neve agisce come una sorta di spugna impedendo la formazione di laghi di fusione. Poiché questo fenomeno è limitato alla piattaforma Ross, i laghi di fusione si formano quando la temperatura media annuale raggiunge i -15 gradi Celsius, notano i glaciologi. Con il riscaldamento medio globale, queste temperature potrebbero essere raggiunte già alla fine di questo secolo, secondo gli ultimi modelli climatici.

“I risultati avevano senso”. Secondo M. Lhermit che lo ha anche menzionato L’influenza della neve è evidente sulla soglia per la formazione dei laghi di fusione.. L’Antartide giocherà un ruolo “Estremamente importante per l’innalzamento del livello del mare in generale, specialmente nell’Europa occidentale” et al La nostra ricerca ha contribuito a una migliore comprensione di questo fenomeno.Conclude.

