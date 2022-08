Le nostre quindici stagioni letterarie preferite

Certo, non abbiamo letto tutta la stagione letteraria: 490 romanzi da pubblicare fino a metà ottobre sono tanti, anche per i Livres du Soir, ma abbiamo preparato per voi una selezione di quindici libri.

Di Thierry Coljeon, Danielle Couvreur, Alain Lamand, Pierre Morey, Cedric Petit, Jean-Claude Fantroen e Jean-Marie Winants



Pubblicato il 19/08/2022 alle 17:15 Tempo di lettura: 8 minuti



QuintoEcco, in modo del tutto soggettivo, i quindici romanzi della stagione letteraria che ci hanno sedotto, emozionato e sbalordito finora. Senza gerarchia. In ordine alfabetico per autore e autore. Buone scoperte.

Lucas Bellevue, “I tormentati”

Alma, 20 €, ebook 12,99 €

Il regista belga ha fatto la sua prima incursione nel romanzo un enorme successo. Questo è un gioco di inseguimento accettabile. A pagamento, ovviamente. È soprattutto una sorta di salvezza per i tre protagonisti di questa potente storia: il gioco, il cacciatore e il medium. È scritto con stile ed efficienza. (J-CV)



