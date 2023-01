Le migliori serie TV per imparare l’italiano

Vuoi padroneggiare l’italiano o hai appena iniziato ad impararlo? Ecco 3 buone serie per aiutarti a migliorare la pronuncia.

Impara l’italiano Non dovrebbe essere troppo difficile per un francese. Essendo geograficamente vicini all’Italia, abbiamo legami di lunga data con questa lingua. È il più vicino al francese di tutti Lingue parlate nel mondo. Quindi, se stai appena iniziando a imparare l’italiano o vuoi capirlo, devi familiarizzare con gli accenti. Gli italiani sono famosi per parlare un po’ velocemente, ma è una lingua delicata all’orecchio. Quindi, in aggiunta Le migliori pratiche per l’apprendimento di una linguaGuarda da Bella serie tv Netflix Ti aiutiamo a progredire in Italia. Ecco tre serie tv per imparare l’italiano.

Una guida astrologica ai cuori spezzati

Una guida astrologica ai cuori spezzati C’è Una serie televisiva Due stagioni. Parla di romanticismo e dà gloria all’astrologia. Se consideri i segni dello zodiaco, questo Buona serie TV italiana Ti deve piacere molto.

La trama è semplice: Alice è sfortunata in amore. Con continue delusioni e il suo lavoro che non procede, eccola sull’orlo dell’abisso. Per sua sfortuna, incontra un giovane eccentrico Dio, che le insegna astrologia e Conto d’amore. Alice decide di seguire il suo consiglio e Joy le sorride.

Con parole relativamente semplici e una pronuncia ben pronunciata, dovresti migliorare notevolmente Serie televisiva Netflix. Potrai padroneggiare i segni zodiacali in italiano e arricchire il tuo vocabolario su molti argomenti.

Guarda anche: 20 migliori programmi TV da guardare per imparare l’inglese

bloccarsi

Meglio noto come Incollato Nel linguaggio di Molière, Incastrati è a Serie TV Netflix commedia La risata prevale sul lato drammatico delle cose.

In Incastrati, seguiamo due goffi tecnici televisivi. Non sono esattamente stupidi, ma la loro intelligenza è al di sotto della media. Il primo è un fan dei film polizieschi, il secondo è un coccolone di mamma. Non possiamo vedere il primo senza il secondo e viceversa. Ma un giorno, quando si ritrovano accidentalmente sulla scena di un vero crimine, la loro normale quotidianità cambia. Tutti i loro tentativi di andarsene finiscono con un fallimento. È chiaro, queste non sono le matite più appuntite nella scatola.

Quella Serie tv per imparare l’italiano È piccolo. Ha 6 episodi ed è facile da guardare. L’italiano parlato dagli attori è veramente accessibile. Tuttavia, puoi guardare la serie in VF con sottotitoli in italiano. Ti migliorerà sicuramente.

LOL: Chi ride è fuori

Ricordi il reality show? LOL: Chi esce ridendo? Esistono diverse versioni a seconda del paese. In particolare, puoi guardare la versione italiana, non solo per ridere, ma anche per imparare l’italiano informale e arricchire il tuo vocabolario.

LOL: Chi ride è fuori, il concetto è lo stesso della versione francese. Per sei ore, 10 celebrità si riuniscono in una stanza. Non devono ridere finché il tempo assegnato non è terminato. Ovviamente, vengono usati molti trucchi per decifrarli. Chi ride deve andarsene.

Nelle barzellette puoi inserire tante espressioni in italiano e migliorare la pronuncia delle parole. Questo ti aiuterà molto a tenere il passo con gli italiani quando parlano nella vita reale.

Infine, dopo questi tre c’è un’aggiunta Serie TV italiane, ti consigliamo di seguire nuovamente la serie che hai già visto in francese. In questo momento, dovresti guardare la serie TV su VO. Quindi puoi concentrarti su lingua, accenti e fonetica.