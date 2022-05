‘Le mie ciglia che cadono mi fanno stare davvero male’: Florent Bagni però afferma di essere ‘uscito dal tunnel’ del cancro

Meglio Florent Bagni. Il volto che ha segnato le sedute di chemioterapia, ha già rassicurato i suoi iscritti, mercoledì, su Instagram con un nuovo video. “Non ti ho imposto una serie Netflix sul mio trattamento e sulla mia storia. Ora che sei quasi dietro di me perché ho solo una chemioPosso dirti che sto davvero bene. Sì, ho cambiato un po’ il mio look, è il trattamento che vuole lui ma mi ci abituerò e passerà.

Aggiunge oggi al Gala, per non sorprendere i fan di The Voice durante le semifinali di sabato sera. “Suppongo che la mia testa anche se riesco a mettere gli occhiali perché le mie ciglia stanno cadendo facendomi sembrare davvero malataMa gestisco il resto.Ha detto sulla rivista francese prima di aggiungere:Non ho più capelli, barba, sopracciglia! Cosa vuoi, ho sempre lavorato su tutte le forme, e qui vado all’estremo (ride). È più puro! “

“Il tumore si è ristretto, delle dimensioni di un buon kiwi, sono andato alla nocciola dopo due farmacie”

“Ho cercato di non farmi troppe domande, perché le risposte potrebbero distruggerti, Florent Bagni riconosce nelle pagine del Gala il suo grande amico Nikos Aliagas. Né puoi permetterti di scivolare in un dolore o in un’angoscia che non puoi controllare”. E il cantante 60enne gli assicura, con un look cambiato: “Ora sono fuori dal tunnel. Ho delle risposte che mi permettono di valutare meglio la situazione e fanno rivivere alcune delle cose che ho perso un po’, ho raggiunto la mia età (…) Questo cancro in qualche modo mi ha svegliato, ridefinendo la mia direzione. priorità.“

Il traduttore della conoscenza dell’amore insiste nel dare la buona novella. “L’ultima notizia che ho da dentro, se così posso dire, è Il tumore si è ridottodelle dimensioni di un buon kiwi, sono andato da una noce dopo due chemio‘, ammette sempre una festa. “Una volta terminato il mio protocollo, andrò avanti molto rapidamente!”ha rassicurato la persona che ha potuto contare sull’inesauribile sostegno dei propri cari. “Sono lì e mettiamo tutto in prospettiva come famiglia. Non vogliamo essere coinvolti nel dramma. Con noi ci diciamo che ci saranno sempre soluzioni perché c’è un problema! (Lui ride) “.

“Finché la mia voce è lì, io sono qui! Io non mi arrenderò!”

L’allenatore di The Voice, The Most Beautiful Voice, riconosce anche che questo cancro gli ha fatto cambiare la sua visione della vita. “Questa malattia ha spiegato il mio futuro. Non appena finisco la mia ultima chemio, la sesta, Mi riparerò, mi godrò la vita, i miei cari che sono vicini alla natura e questa è un’opportunità“.

E Florent Bagni, nonostante le avversità, non dimentica la passione per la sua musica, né per i suoi fan.

“Tutti i miei amici più cari mi hanno scritto una canzone, ma prima devo alzarla un po’ prima di registrarla perché ho perso i muscoli. Sarà difficile cantare a lungo. Ora, condividerò un pezzo con i ragazzi di The Voice. Vedrò come respirare perché è da un po’ che non canto. Ma finché la mia voce è lì, io ci sono! Io non mi arrenderò!“Ha finito.”Finirò il mio tour dopo che mi sarò ripreso!“