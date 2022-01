Le Journal de Mercato (28/01): Zurgane non dovrebbe lasciare Charleroi quest’inverno!

Argomento informativo:

Notizie del mattino:

– il ragazzo Noah Jr è mio amico Molto presto dovrebbe firmare il suo primo contratto da professionista con l’Anderlecht. maggiori informazioni qui.



– Anderlecht sempre, Stroykens Potrebbe prolungare il suo contratto. I negoziati si svolgono tra la RSCA e i giocatori che circondano il giocatore. tutte le informazioni qui.

– Dan Heymans Charleroi è entrata ufficialmente ieri sera. Più dettagli qui.

Partenza improvvisa dal Club Brugge. Ignace van der Prapt Lascerà la Venezia del Nord per unirsi alla Red Bull Salisburgo, secondo Het Laszty News. Il belga ha anche saltato la scheda della partita durante la divisione contro l’Al Ittihad di ieri sera.

– Secondo Het Nieuwsblad, Anversa sta per arruolarsi William Bacho. L’ecuadoriano arriverà dall’Independiente del Valle, club del suo paese d’origine.

– C’è movimento a Gand. Sempre secondo le informazioni di Nieuwsblad, al Galatasaray piacerebbe Sinan Polat Secondo quanto riferito, gli è stato offerto un contratto di 2,5 anni. Michal Loaje ha detto che il portiere turco rimarrà e rispetterà il suo contratto, che scade dopo 6 mesi. Giorgi Chakvetadze Lascia il club e passa all’Amburgo in prestito per un periodo di 6 mesi senza possibilità di riscatto.

– Qualche giorno prima della fine del periodo di trasferimento, cerca qui Tutte le ultime informazioni sui vari club belgi.

– Il Newcastle è ancora in trattative con il Bayer Leverkusen Imballatore Mitchell. Il terzino sinistro potrebbe partire per una cifra inferiore a 20 milioni, secondo Sky Sport. Il club tedesco è ancora in attesa di trovare un sostituto prima di venderlo ai Magpies.

– Cesare Azpilicueta Vuole rimanere al Chelsea ma si sta avvicinando alla fine del suo contratto e il Londra non è pronto a dare nuovi contratti ai giocatori più anziani, secondo Sky Sports. Lo spagnolo, dunque, si avvicina al Barcellona.

– Secondo le informazioni della stampa inglese, un accordo tra Newcastle e Lione è imminente Bruno Guimarães. Il brasiliano oggi deve superare una visita medica.

Molto attivo fin dall’inizio della finestra di mercato, il Newcastle cercherà di consolidarsi fino all’ultimo. Secondo El Chiringuito, gli inglesi vorrebbero avere… Yannick Carrasco ! Ma l’Atletico non è un venditore e bisognerà poi far saltare in aria la clausola di rigore belga.

– Un altro accesso all’Aston Villa. Decisamente molto attivi in ​​questo periodo di trasferimento, i due elefanti questa volta si sono arruolati Camere di Calum Dall’Arsenal per soli 2 milioni. L’inglese si avvicinava alla scadenza del suo contratto tra 6 mesi.

– TrasferimentoAdama Traore A Barcellona sarà chiuso secondo la stampa catalana. Sarà un prestito di 6 mesi con un’opzione di acquisto di 30 milioni.

– Dopo soli 6 mesi a Lipsia, i giovani Alessio Moreba È già tornato in Spagna e firmerà un prestito di 6 mesi con il Valencia. L’ex Barcellona è già arrivato lì e oggi supererà le visite mediche.

– Arrivo ufficiale dell’Inter ieri sera Robin Goossens. Il nazionale tedesco firma con i nerazzurri fino al 2026.

– risultato epico Vlahovic Qui vicino. Secondo i giornali internazionali l’accordo con la Juventus è globale e il serbo dovrebbe superare oggi la visita medica. La Fiorentina dovrebbe annunciare il suo successore, Arthur Cabralnel suo passo.

La Roma è ancora alla ricerca di un centrocampista difensivo. dopo le tracce Camera e giacaè il tuo turno Danilo Pereira Seguiranno gli italiani, secondo Gazetta dello Sport. Il PSG può essere un venditore.

– Il Borussia Mönchengladbach e il suo direttore sportivo stanno per separarsi, secondo le informazioni ricevute da Kicker. Max Eberl Avrebbe chiesto al club di rescindere il suo contratto, che durerà fino al 2026.

Il Dortmund è impegnato nel reclutamento Crema Ademi Secondo la stampa tedesca. Il tedesco arriverà quest’estate e potrebbe colmare la potenziale partenza diErling Haaland.

– Arcadio Melik Rimarrà infatti all’OM fino alla fine della stagione secondo L’Equipe. Nessuna offerta concreta è arrivata al tavolo della dirigenza del Marsiglia.

– A causa della difficoltà della vendita, i parigini non dovrebbero reclutare questo inverno, secondo il quotidiano L’Equipe. Tanguy Ndombele Quindi dovrebbe rimanere al Tottenham. Eppure, secondo i media francesi, la priorità dei vertici del Paris Saint-Germain per la prossima estate Paul Pogba.