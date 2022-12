Le elezioni italiane hanno messo in crisi l’Eurozona

L’Italia torna sotto i riflettori. La possibile vittoria della leader del partito post-fascista Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre fa temere una nuova crisi del debito simile a quella vissuta dieci anni fa nell’Eurozona. Il suo piano è quello di rivedere l’utilizzo dei fondi del programma di salvataggio europeo, che potrebbe portare a uno scontro con Bruxelles.

ioItalia Riceverà 191 miliardi di euro dal piano di salvataggio, diventando così il primo beneficiario dell’Unione. “Questo programma ha lo scopo di finanziare le riforme strutturali. Ma di fronte a una crisi energetica, l’alleanza vuole utilizzare questo fondo a breve termine per gestire la crisi. Spiega Julian Marsilli, economista della Gsa, che fornisce consulenza ai governi sul debito sovrano.

Ma la Commissione non vuole sentirne parlare. Gli europei temono un deficit di bilancio in aumento nel paese, che deve già il 150% del PIL – il tasso più alto nella zona euro dopo la Grecia – minacciando un’esplosione a lungo termine dei tassi di interesse sul debito italiano nella zona euro.

Una “linea piatta” può essere costosa

Tuttavia, dal punto di vista di uno spettatore, questo scenario desolante non sembra molto probabile oggi. Chiesto da la CroceFrançois Villeroy de Galleau, governatore della Banque de France, promette: «Prendo atto che i vari partiti politici italiani indicano tutti il ​​loro attaccamento all’euro e alle regole europee».

Georgia Meloni, infatti, ha adattato il suo discorso per renderlo eurocompatibile. Pur approvando i piani di riforma più costosi nell’agenda della coalizione, come l’introduzione di una tassa equilibrata (linea piatta), Lei ha avvertito: “Attenti a non fare false promesse. Dobbiamo considerare le nostre finanze. » Testimonianze di pragmatismo apprezzate da Confindustria, la principale associazione delle imprese italiane.

Nel 2012, Super-Mario ha salvato l’Eurozona

Il contesto è diverso rispetto al 2012: le banche italiane sono meglio capitalizzate, le imprese sono meno indebitate, la crescita è più sostenuta, mentre iniziano a farsi sentire i primi effetti del piano di risanamento. Del resto, l’approccio della Banca centrale europea (BCE) è cambiato proprio dopo la crisi del 2012.

All’epoca il presidente della Bce, Mario Draghi, aveva annunciato la sua intenzione di intervenire “A ogni costo” Per evitare aumenti dei prezzi italiani. Questo è bastato per calmare i mercati e prevenire lo spread tra il tasso italiano e il tasso sul debito tedesco. “Diffusione”Considerato un indicatore di rischio chiave per il debito italiano.

“Questo intervento ha segnato un cambiamento nell’identità della BCE”, L’economista Marcos Carias dell’assicuratore di crediti Coface valuta. Da allora, la banca centrale ha sempre assicurato diffusione Non scivolare. Ha installato un nuovo strumento la scorsa estate “Anti-frammentazione” Ciò consentirà una maggiore manovrabilità in caso di deriva.

L’Italia è la terza economia dell’Eurozona

Può essere attuato solo se l’Italia aderisce al suo piano di riforme che sblocca i fondi del salvataggio. Ma secondo Marcos Carias, un accordo tra Italia e aziende europee è lo scenario più probabile: “L’Italia è la terza economia della zona euro. Una crisi avrebbe un costo insopportabile: la Commissione e il governo italiano sono obbligati a trovare un compromesso. Egli giudica.

“Possiamo effettivamente sostenere che la situazione economica è cambiata rispetto a quando è stato attuato il piano di salvataggio. Quindi gli europei potrebbero decidere che una piccola percentuale dei fondi di salvataggio possa essere riallocata. Giuliano Marsilli crede. Ciò richiederebbe l’accordo del Consiglio d’Europa, che è difficile da raggiungere, ma possibile.