Le donne della Resistenza, al via la campagna tesseramento dell’Anpi

Anpi nazionale nel 2021 lancia la campagna tesseramento

Per lanciare la campagna di tesseramento, il Comitato Provinciale Anpi Salerno ha previsto un incontro/dibattito, in programma sabato 27 febbraio alle ore 10.30 – in diretta sulla pagina facebook Anpi Salerno e sul canale youtube – con le donne salernitane che, in qualche modo, rappresentano la continuità e l’attualità della resistenza.

Interverranno: Sergio Galzigna, figlio della partigiana Caterina Galzigna; Autilia Avagliano, autrice di “din, don, Down”; Titti Santulli, vice presidente provinciale Anpi; Viviana De Vita, giornalista; Ubaldo Baldi, Presidente provinciale Anpi Salerno; Francesca Scoti, Anpi Giovani; Maria di Serio, docente; Antonietta Di Martino, medaglia d’argento e primatista italiana salto in alto; Eirene Campagna, ricercatrice; Carla Genovese, cantante.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Erika Noschese

Tutti gli eventi programmati in occasione delle Giornate Nazionali del Tesseramento all’Anpi sono disponibili su www.anpi.it