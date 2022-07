Le coppie stanno investendo nel villaggio per un posto all’aperto e i residenti non ce la fanno più!

Molti residenti di Goussainville, in Francia, sono stati sorpresi dall’arrivo di diverse coppie che hanno investito nel villaggio per ottenere lo status.

Molte coppie si recavano nel vecchio paese di Goussainville, nella Val-d’Oise, per rilassarsi all’aria aperta. Lo confermano in ogni caso i residenti del quartiere, indignati: “ Lo fanno anche davanti ai bambini! ‘, la madre che è stata catturata a Parigi si arrabbia.

Così le coppie che amano il sesso all’aperto si sono impossessate del vecchio paese, zona famosa per il suo “villaggio fantasma”: Non sembrano aver paura di essere coinvolti negli affari. Dico loro di fermarsi e continuerannoSei! ‘, ti annoi.







« Regolarmente, parcheggi, finestre aperte con persone dentro che fanno l’amore “La madre di famiglia continua”. L’ultima volta che hanno visto ero con mio figlio di 11 anni! Ma non si sono fermati. Ovviamente abbiamo visto la ragazza che si infilava il perizoma rosso ».

In una telefonata con Le Parisien, il sindaco della città ha detto che era in corso un’indagine: ” I giovani scelgono questo quartiere per la sua reputazione di isolamento “, È per spiegare.