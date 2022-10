“Le conseguenze sono gravissime”: le nuove accuse di Zelensky alla Russia

Il comando russo diede l’ordine di trasformare la rete elettrica in un campo di battaglia. Le conseguenze sono, ancora una volta, molto gravi per tutti noi in Europa, ha dichiarato il presidente Zielinsley in un intervento al Consiglio dell’Unione europea.

Agenzia di stampa francese.







coppia AFP

Inserito il 20/10/2022 alle 20:46 Tempo di lettura: 2 minuti



IlGiovedì il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto agli europei che la Russia sta trasformando la rete elettrica del suo paese in un “campo di battaglia” con attacchi che portano le persone in Europa.

Il comando russo diede l’ordine di trasformare la rete elettrica in un campo di battaglia. Le conseguenze sono, ancora una volta, molto gravi per tutti noi in Europa, ha dichiarato il presidente Zelinsli in un intervento al Consiglio dell’Unione europea, aggiungendo che “la Russia sta provocando una nuova ondata di migrazione di ucraini verso i paesi dell’UE”.







Le misure di risparmio energetico vengono attuate in tutta l’Ucraina dopo che missili russi e attacchi di droni hanno distrutto oltre il 30% delle centrali elettriche del paese in una settimana.

Zelensky ha affermato che gli attacchi russi agli impianti energetici ucraini “miravano a creare quanti più problemi di elettricità e riscaldamento possibile per l’Ucraina in autunno e in inverno e hanno esortato il maggior numero possibile di ucraini a visitare i vostri paesi”.

In risposta a questi attacchi, il presidente ucraino ha invitato i paesi europei a fornire all’esercito di Kiev difese aeree più avanzate e imporre sanzioni più economiche a Mosca per limitare le sue capacità di finanziamento della guerra.

Ha inoltre osservato che la proposta ucraina di schierare una missione di monitoraggio internazionale al confine tra Ucraina e Bielorussia “sta diventando ogni giorno più importante”, dopo che l’esercito ucraino ha avvertito del crescente pericolo di un attacco russo dal territorio bielorusso.