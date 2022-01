Le cause non sono ancora ben comprese, ma probabilmente hanno una componente genetica

Aberrazione: la conoscenza dell’origine genetica e familiare dei disturbi dello spettro autistico sta cominciando a dare i suoi frutti.

«Mentre sappiamo già per certo che né i vaccini, né le madri, né il glutine possono causare l’autismo, molte potenziali cause sono ancora oggetto di studio. convocazioneS Frédérique Bonnet-Brilhault, presidente del dipartimento di psichiatria infantile presso l’ospedale universitario di Tours. È già chiaro che si tratta di un disturbo del neurosviluppo che compare durante la gravidanza e la causa è probabilmente genetica. Il rischio di autismo è in realtà più alto per i bambini provenienti da famiglie già colpite e per i ragazzi. Il rapporto è di tre maschi per una femmina. “Il rapporto può evolvere con i progressi nel rilevamento”, definisce Inserm, indicando che I rilevatori di questo disturbo sono stati principalmente convalidati e valutati in gruppi di ragazzi, con il rischio di mascherare i segni specifici delle ragazze..

Leggi anche Autismo: diversi disturbi e una cartella per ogni paziente

Ma attenzione, “genetica” non significa qui che una mutazione in un particolare gene sarà sufficiente per innescare l’autismo. Questo sarà più…