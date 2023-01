Le Booster – Business center, uffici e spazio di co-working franco-italiano a Milano

Cerchi una location flessibile a Milano, dove lavorare, organizzare meeting o incontrare clienti per un giorno o più mesi? E che dire di un ambiente franco-italiano in mutamento? nel cuore Promotore della comunità imprenditoriale franco-italiana, CCI France offre diverse soluzioni di alloggio vicino al cuore di Milano, il centro degli affari d’Italia.

Collaborazione franco-italiana: opportunità di affittare uffici e sale riunioni a Milano

In un ufficio aperto o chiuso, il Camera di Commercio – CCI Francia Italia Offre una varietà di soluzioni di hosting, con la flessibilità necessaria per soddisfare una varietà di esigenze:

• Area di lavoro privata con linea telefonica dedicata, accesso Internet WIFI e cavi ad alta velocità, manutenzione stampante/fotocopiatrice, computer o telefono

• Accesso alla sala riunioni con schermo e attrezzature per audio e videoconferenza

• Una reception multilingue, ricezione e consegna della posta per ricevere visitatori o clienti

• Supporto del team camerale “Supporto alle Imprese”, disponibile per qualsiasi consulenza

Ti aiuta anche a interagire con persone di settori completamente diversi.

Gli utenti la vedono come un’opportunità per lavorare in un ambiente particolarmente amichevole, ma anche per essere collegati alla comunità imprenditoriale franco-italiana. Scopri l’esperienza di Eleonore Brott, Country Manager di Stradvent Italia: “CCI Business Center soddisfa pienamente le mie esigenze di libertà di accesso e uno spazio di lavoro spazioso, moderno e luminoso. Lì incontrerai francesi e italiani. Permette inoltre di scambiare con persone di professioni completamente diverse, in un’atmosfera più esplorativa, professionale e amichevole.Spiega un francese espatriato a Milano.

VIE, Manager e Auto-Imprenditori, Business Center di CCI Francia Italia

Le diverse offerte di spazi consentono di accogliere molteplici profili di dipendenti. Forsecompagnie francesi Uffici necessari per iniziare nel mercato italiano, e in un ambiente franco-italiano; di l’inizio ; di VIE (Volontariato Internazionale nelle Istituzioni); di Imprenditore automobilistico Crea una rete ed esci dalla routine di un ufficio domestico o addirittura I gestori sono italiani Intendeva avvicinarsi al mercato francese lavorando in un ambiente franco-italiano.

Pertanto, una formula consente di impegnarsi in modo flessibile due o tre giorni alla settimana.

Ho trovato questo posto accogliente e dinamico con uffici molto ben posizionati.

Un’offerta che ha soddisfatto le aspettative della consulente per le comunicazioni Emily Geoffroy-Bonson. “Esercitando il mio lavoro in autonomia e al 100% da remoto da quasi 10 anni, ho sempre scelto di lavorare in spazi di co-working nei paesi in cui ho vissuto (4 paesi in 10 anni!). Isolamento, bisogna romperlo, quando Sono venuto a Milano, dopo un’esperienza simile a Mosca, naturalmente mi sono rivolto al booster della CCI franco-italiana, in questo posto ho trovato un luogo amichevole e dinamico, ben posizionato, uffici, un luogo che mi permette di mantenere l’entusiasmo e la motivazione di cui ho bisogno per praticare la mia attività.”afferma il fondatore di Emily Digital Agency.

Formulazioni e prenotazione dello spazio di collaborazione franco-italiano

Secondo una formula, l’affitto degli uffici può essere a breve oa lungo termine Tempo pieno (5 giorni a settimana) o Flessibile (2 o 3 giorni a settimana). Lo spazio di lavoro (ufficio o sala riunioni) può essere prenotato per un giorno per disponibilità immediata, Direttamente online.

Contatti e informazioni aggiuntive

Marie-Laure Belin

Responsabile dei servizi alle imprese e dello sviluppo aziendale

ccifranceitalie@chambre.it

Telefono: +39 02 72 53 72 01