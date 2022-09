Le Bayer Leverkusen maîtrise l’Atlético / C1 / Gr. B / Bayer Leverkusen – Atletico (2-0) / SOFOOT.com

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0

Gol: Andreich (84.)e) e Diaby (87 .)e) per Bayer

Martedì sera alla BayArena, il Bayer Leverkusen ha battuto l’Atletico (2-0), finendo secondo nel Gruppo B e superando l’avversario serale.

Il primo tentativo di gioco, dunque, sarà a vantaggio dei locali, e Piero Hincapi, autore di un ottimo cross su Adam Hluczyk, è stato bloccato da Mario Hermoso (7).e). reazione materasso Arriverà una ventina di minuti più tardi, da rigore non ancora calciato, dopo un discutibile fallo di mano di Edmund Tapsoba su colpo di testa di Felipe (23′).e). Il Bayer ha finalmente ottenuto la difesa finale per questi tristi 45 minuti, opera di Karim Demirbay, il cui calcio di rigore ha commesso un fallo sul palo destro di Lukasz Hradek (25).e).



Il leggero predominio tedesco non si affievolisce al ritorno dagli spogliatoi, Patrick Schek trova frontalmente la traversa di Ivo Grbi e Hložek non riesce a inquadrare la sua rimonta sul palo (48e). L’unica occasione per il Real Madrid (tre tiri in porta) è arrivata da Rodrigo de Paul, che si è scontrato con Hradec in un bellissimo passaggio (67).e). Non c’è bisogno di preoccuparsi per B04, che è riuscito a trarre profitto logicamente a fine partita. Prima con Robert Andrich, impreparato all’ingresso del tetto (1-0, 84e)poi Moussa Diaby, e servito nelle retrovie da Jeremy Frimpong (2-0, 87e).

I Matelasser si sono addormentati.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hrádecký – Hincapié, Tapsoba (Bakker,e), Tah, Kossounou – Demirbay, Andrich – Hudson-Odoi (Amiri, 90)e+1) Hluchik (Frimpong, 69eDiaby (Azmon 89.)e) – Agitare (Aranges, 89e). Allenatore : Gerardo Siwan.

Atletico Madrid (5-3-2): Grbić – Molina (Grezmann, 63e), Witsel, Felipe, Hermoso, Reinildo (Carrasco, 62e) – Llorente, Cook, Sayle (DePaul, 46e) – Morata (Kuna, 73e), Felice (Corea, 73e). Allenatore : Diego Simeone.