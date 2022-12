Le avventure di Van Gaal / FIFA World Cup 2022 / Quarti / Olanda-Argentina / SOFOOT.com

Dopo aver fallito nel giocare, Noa Lang è protagonista dell’allenamento.

Prima di affrontare l’Argentina venerdì nei quarti di finale, l’allenatore olandese Louis van Gaal è apparso in una conferenza stampa con Memphis Depay. In uno stato d’animo rilassato, i due uomini hanno parlato della loro complicata relazione al Manchester United, una situazione altrettanto difficile all’epoca per Angel Di Maria che aveva recentemente chiamato Van Gaal a. “Il peggior allenatore della sua carriera” . Il manager interessato ha riconsiderato un annuncioIl Video : “È uno dei pochi giocatori che ha questa opinione. Mi dispiace davvero che la pensi così. Anche Memphis era a Manchester con me, e ora ci stiamo baciando sulle labbra”.

? #beINFWC2022 ??? Di Maria ammette che Van Gaal è stato il peggior allenatore della sua carriera. L’olandese risponde con umorismo!? Memphis Depay c’era anche al Manchester United, ora ci baciamo sulla bocca.https://t.co/Xgu6SV7Pbz -beIN SPORTS (@beinsports_FR) 8 dicembre 2022

Il tecnico olandese ha trovato anche la soluzione per affrontare l’Argentina, schierando Noa Lang come Pallone d’Oro sette volte in allenamento: “Aveva senso che fosse lui a causa delle sue qualità, inoltre era felice di farlo.”

Non sono sicuro che Lionel Scaloni usi per soldi Come Noa Lang nella parte argentina.

