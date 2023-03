Le analisi della mostra del centro non mostrano COV

“Le misurazioni della qualità dell’aria effettuate da Brussels Environment il 1 marzo in quattro luoghi diversi (all’ingresso, nella sala del cinema, nel centro commerciale e nel parcheggio) non hanno mostrato COVEsponendo l’ambiente di Bruxelles.Poche tracce del materiale sono state trovate nel parcheggio, il che è coerente con i veicoli comunemente trovati a carburante in particolare“, definisce l’amministrazione regionale.

Vigili del fuoco ed esperti ambientali hanno ipotizzato la presenza di composti organici volatili – chimici e talvolta irritanti per gli occhi e le vie respiratorie. Questi composti si trovano comunemente nei prodotti utilizzati nei saloni di bellezza e si trovano in gran numero nei cinema.

Dopo le indagini e le misurazioni della qualità dell’aria, Brussels Environment ha inviato due notifiche formali all’Associazione dei comproprietari della Galerie du Centre. Il primo il 7 marzo, per richiedere un controllo periodico della caldaia dopo uno scarso esito ottenuto durante un controllo di febbraio. Viene menzionato il secondo, il 15 marzo.L’obbligo di rispettare le condizioni operative dell’autorizzazione ambientale e il proseguimento dei lavori di conformità sono iniziati nel 2020 a seguito del rilascio dell’autorizzazione nel 2019“.