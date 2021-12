Le alternative Omicron dominanti in Portogallo

Il Portogallo ha registrato 11 morti e 12.943 nuovi casi in 24 ore venerdì, un record dal 29 gennaio. All’inizio dell’anno il Paese è stato colpito da una violenta ondata di contagi che ha travolto i servizi ospedalieri.

“La variante Omicron è già dominante in Portogallo“, con un numero di casi”Stimato al 61,5% il 22 dicembre“, secondo un comunicato diffuso dalla Direzione generale dell’Alimentazione che delinea, invece, il perdurare di decessi e ricoveri in terapia intensiva”.scuderie“.

L’alternativa Omicron è diventata dominante in Portogallo, mentre venerdì il Paese ha registrato un numero record di nuovi casi di Covid-19 nelle 24 ore dalla fine di gennaio, ha annunciato la Direzione Generale della Salute (DGS).

Per contrastare questo aumento dell’inquinamento, il Portogallo ha adottato una serie di nuove misure antiepidemiche tra cui, in particolare, il lavoro a distanza obbligatorio, l’introduzione di test per assistere a uno spettacolo o un evento sportivo, nonché la chiusura di bar e discoteche.

Il governo aveva già ripristinato diverse misure di controllo sanitario all’inizio di dicembre per espandere l’uso di mascherine, certificati di vaccinazione e test di screening.

Per ridurre i contatti dopo le riunioni programmate di fine anno, l’amministratore delegato socialista ha annunciato il 25 novembre che le vacanze scolastiche sarebbero state prolungate e che il telelavoro sarebbe stato obbligatorio durante la prima settimana di gennaio.

Il Portogallo, uno dei Paesi con i più alti tassi di copertura vaccinale al mondo, richiede anche un test negativo per i viaggiatori che arrivano sul suo territorio, compresi quelli che sono stati vaccinati.