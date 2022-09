Non qui per divertimento.

Nel campionato italiano, la Lazio ha iniziato la sua stagione con dolcezza (la nona dopo cinque giornate). In Europa League, invece, i soci di Ciro Immobile mettono in campo un turbo. Giovedì sera i romani sono stati a lungo l’unica squadra sulla Terra, ad affrontare il travolgente Feyenoord (4-2). Indossato da Luis Alberto (4e), Felipe Anderson (15.)e) e soprattutto Mattia Vecino, meraviglioso gentiluomo della sera con un inaspettato doppelganger (28e63e), essi Lazio Correva veloce e gli sfortunati finalisti dell’ultima C4 hanno solo potuto cercare di limitare i danni, grazie ai due gol nel finale di Santiago Jimenez (69).e88e). La squadra di Maurizio Sarri è in testa al Gruppo F, davanti a Sturm Graz, vincitore del Midtigland (1-0).

Mentre il Monaco ha lottato per vincere a Belgrado (0-1), Ferencvaros e Trabzonspor hanno dato spettacolo a Budapest. Il numero superava in numero i Green Eagles di 75 minuti e aveva l’ultima parola (3-2), ma è stato giocato quasi a zero. I campioni di Turchia, infatti, pensavano di aver pareggiato a fine partita. Tuttavia, il precedente gol di Yusuf Yazigi è stato annullato a causa di una posizione di fuorigioco. Al contrario dell’ex Laurentis Umut Bozok, che poco prima aveva rianimato i visitatori (71e). A Chicken Nantes, il vincitore Al limite Olympiacos (2-1), Friburgo ha dominato il Karabakh con lo stesso risultato e non si è mosso dopo il secondo tempo (2-1). Infine, il match interrotto da un lancio di bottiglia contro l’assistente di linea non ha infastidito lo sceriffo Tiraspol, che ha fatto rispettare la sua legge su Omonia (0-3).

I gol, il brivido, gli ex Ligue 1 che ci ricordano bene: l’Europa League è senza dubbio tornata.

Risultati

Lazio-Feyenoord 4-2

Gol: Luis Alberto (4 .)e), Felipe Anderson (15.)e) e il vicino (28e63e) per Laziale // Giménez (69e Sai Baba, 88e) per Stadionclub

Stivali: Nguyen (5e44e SP) e Traore (29e) Casting Freddy // Gomez (39e) e Bozok et al (71e) per agata e blu

Pacco: ivic (16 .)e) per single

Stivali: Griffo (7e SP) e Duane (15.)e) per i brasiliani di Breisgau // Vešović (39e) per i Cavalieri

Stivali: Akanbe (2e), Emwin (54 .)e) e Diop (76 .)e)

Ma: aprire (8e)

Pacco: Herlander (73e) per i neri