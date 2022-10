L’azienda farmaceutica Pfizer agli occhi del fisco italiano

Pfizer è indagato dalla polizia finanziaria italiana che sospetta che il gruppo farmaceutico statunitense abbia nascosto almeno 1,2 miliardi di euro di profitti per evitare una tassa fino al 26% in Italia, secondo Bloomberg.

Fonti vicine all’indagine avrebbero affermato mercoledì sera che il braccio italiano di Pfizer aveva trasferito fondi a filiali negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi per eludere le autorità fiscali italiane. L’indagine sull’azienda farmaceutica è iniziata a febbraio e copre gli anni 2017, 2018 e 2019.

“Le autorità fiscali italiane conducono regolarmente verifiche e indagini sulle tasse di Pfizer e Pfizer collabora con queste verifiche e indagini.“, ha detto giovedì all’AFP un portavoce della squadra statunitense”.Pfizer è conforme alle leggi e ai requisiti fiscali italiani.“

Le vendite del vaccino e della pillola anti-Covid di Pfizer hanno incrementato i risultati nel secondo trimestre. Le entrate globali del laboratorio statunitense sono aumentate del 47% a 27,74 miliardi di dollari, un record.

Pfizer non è il primo gruppo estero a destare i sospetti del fisco italiano. Il gruppo francese del lusso Kering ha raggiunto ad aprile un accordo con il fisco italiano per 186,7 milioni di euro per dirimere una controversia sul marchio Bottega Veneta.