Lavoro, Vuolo (Lega): “Governo incapace di affrontare la crisi”

“Dati occupazione preoccupanti”

“Non c’è solo la pandemia, ma anche la complicità di un Governo inconcludente. Aumenta il tasso di disoccupazione giovanile che arriva al 29,7% e il numero delle persone che non hanno fiducia nella possibilità di trovare un lavoro. Possiamo dire che il Covid ha generato tensione e precarietà, ma la risposta doveva essere supporto e formazione, integrazione dei nuovi dipendenti pubblici vincitori di concorso e misure di contenimento al Covid mirate ai vari settori produttivi. Invece si è deciso di comprare i banchi a rotelle e di far spendere di più con lotterie e cashback. E pensare che Gualtieri, lo scorso marzo, aveva detto che ‘nessuno perderà il lavoro’: tante parole e annunci, pochi fatti concreti. Un incredibile gioco delle tre carte: il Governo, purtroppo, ha usato l’emergenza come pretesto per nascondere i propri e grossolani errori. A farne le spese, ancora una volta, gli italiani”.



Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, commenta i dati provvisori dell’Istat sull’occupazione.