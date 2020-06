Lavori di manutenzione in via Libroia e via Vescovado a Nocera Inferiore. Disposta la chiusura delle strade.

Il Comune di Nocera Inferiore ha disposto la chiusura temporanea di via Libroia e via Vescovado, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.

Si parte oggi con via Libroia, che resterà off limits per 10 giorni nel tratto tra l’intersezione con via Giordano e piazza Santa Chiara. Dalle 8 di questa mattina sono state sistemate le transenne per chiudere la strada al traffico veicolare. Disposto anche il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.

I lavori in via Vescovado partiranno invece il prossimo 22 giugno, con chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta su entrambi i lati a partire dalle 8. L’intervento riguarda l’intera strada, dall’intersezione con via Atzori fino all’ingresso della Cattedrale di San Prisco. In questo caso, i lavori avranno la durata di 50 giorni.

L’intervento previsto riguarda la manutenzione straordinaria della sede stradale e dei marciapiedi in pietra lavica e basolato.

Agenti della Polizia Locale saranno incaricati di regolare il traffico veicolare. Un’apposita segnaletica indicherà l’interruzione e i percorsi alternativi.

L’accesso alle strade interdette sarà comunque concesso a residenti, mezzi di emergenza e veicoli di fornitori degli esercizi commerciali.