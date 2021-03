Lavori alla rete idrica: domani disagi in diversi comuni

Lavori alla rete idrica previsti per l’intera giornata di domani. Numerosi i disagi per alcuni comuni della provincia di Salerno

Ausino spa eseguirà domani lavori alla rete idrica. Si tratta di un intervento di manutenzione e riparazione alla condotta adduttrice “Integrativa”. La società sarà dunque costretta a interrompere l’erogazione idrica nella giornata di domani, dalle ore 7 fino alle ore 21, per eseguire l’intervento di riparazione.

Ausino ha reso noto che potranno quindi verificarsi mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica.

L’erogazione idrica riprenderà dunque gradualmente dalle ore 21 di domani. Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata. In tal senso si consiglia quindi di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Sant’Egidio del Monte Albino

Piazza Giovan Battista Ferraioli

Piazza Martiri di Nassirya;

Cimitero;

Ernesto Danio;

Francesco Ferraioli;

Piazza Municipio

Giacomo Leopardi;

Ippolito Gaetano;

Mandrino;

Municipio;

Orazio;

Pulcinella;

Raffaele Falcone;

Sorvello;

Tenente Innocenzo Ferraioli;

le Abate Natalino Terracciano;

le della Pace

Tutte le relative traverse

La società ha predisposto dunque un servizio idrico sostitutivo con autobotte, presso via Petriera, dalle ore 8 alle ore 22.

Nocera Superiore

Lamia;

Lamia; località Spineta e Casamilite;

Nazionale;

Cimitero;

Pecoraro;

Libertà;

Garibaldi;

Iroma;

Croce Mazzoni;

località Croce;

località Materdomini

Tutte le relative traverse.

La società ha predisposto dunque un servizio idrico sostitutivo con autobotte, presso via Nazionale Camerelle, dalle ore 8 alle ore 22.

Mercato San Severino

Piazza Monsignore Angelo Terrone;

Corso Regina Elena;

Largo Cristone;

Largo San Michele;

Piazza Fontana;

Barone;

Belvedere;

Campi;

Campitello;

Casa Iannone;

Cellaro;

Della Fica;

Demanio Guarano;

Demanio;

Diomede;

Fontana;

Giovanni Terrone;

La Vigna;

Largo Moscatiello;

Vicolo Mari;

Vicolo Oberdan;

Lano;

Monsignor Angelo Terrone;

Rampa Terrone;

Ripone;

Vicolo Diomede;

Vicolo Filzi;

Scalari;

Spiano;

Tierre;

Urbano VI;

Volto Cellaro;

XXIV Ottobre;

Vico D’Apice;

Vico Pozzillo;

Vicolo San Giuseppe.

Tutte le relative traverse.

La società ha predisposto dunque un servizio idrico sostitutivo con autobotte, presso Piazza Regina Elena, dalle ore 8 alle ore 22.

Bracigliano

Baldassarre Proto;

Baldassarre Proto; Campo Sportivo;

Capitano Cecconi;

Capo Le Pietre;

Cetronico;

Cupa De Simone;

Diaz;

Donnarumma;

Giuseppe Verdi;

M. Carmine Cardaropoli;

Nazario Sauro;

Nuova Capaccio;

Pasquale Donnarumma;

Pignataro;

Strettola Capitano Cecconi;

Vescovo Capaccio;

Vicolo Verdi.

Tutte le relative traverse

La società ha predisposto dunque un servizio idrico sostitutivo con autobotte, presso piazza Donnarumma, dalle ore 8 alle ore 22.