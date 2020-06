Lavori al “Lamberti”. Dopo i controlli, Canora: “Consegneremo in tempo”.

Cava de’ Tirreni. Canora: “Entro il prossimo Campionato di Lega Pro la Cavese tornerà al Lamberti”

Cava de’ Tirreni. Superato lo stop per l’emergenza Covid-19, il consigliere Eugenio Canora sullo stadio “Simonetta Lamberti” garantisce il rispetto delle tempistiche prefissate, che permetteranno alla Cavese Calcio di disputare, a partire dalla prossima stagione, regolarmente il campionato di Lega Pro.

Sullo stato di avanzamento dei lavori in corso presso l’impianto sportivo, Canora, ai nostri microfoni, ha ammesso che nonostante le tante difficoltà riscontrate – sia per motivi di gestione, sia per l’emergenza Covid-19 – l’Amministrazione Comunale riuscirà a rispettare le scadenze che erano state definite per far sì che la Cavese Calcio possa giocare il prossimo campionato di Lega Pro tra le proprie mura.

Nei prossimi giorni saranno issate le torri faro con Canora che, ha assicurato, sorveglierà insieme all’assessore Nunzio Senatore, i lavori affinché siano mantenute le promesse fatte ai metelliani.

«La città merita un stadio confortevole sicuro e adatto alle esigenze – ha dichiarato Canora – non solo sportive, ma anche del folklore e della cultura. Uno stadio con confort rende la città più bella, ma soprattutto più vivibile».

Canora ha, inoltre, confermato che in programma ci sono anche i lavori che riguardano la viabilità intorno allo stadio e che è necessario attuare determinate modifiche per avere una migliore accessibilità all’impianto sportivo, considerata la favorevole collocazione geografica che vede lo stadio al centro della città.