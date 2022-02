L’avenir des océans au cœur du Sommet mondial de Brest

DÉCRYPTAGE – Souhaité par Emmanuel Macron, le One Ocean Summit lancia un ciclo di appuntamenti internazionali nel 2022, consacrés à ce milieu essentiel et fragile, mais riche d’interêts géopolitiques et financiers.

Souhaité di Emmanuel Macron, il Sommet mondial de l’océan, ou One Ocean Summit, entend se pencher sur la protection de ce milieu de plus en plus pollué, qui se réchauffe et ou la hausse du niveau de l’eau s’accélère (4,5 mm par an au cours des cinq dernières années ). Du 9 au 11 février, Brest doit attirer 18 chefs d’État et de gouvernement, dont ceux de Colombie, d’Islande, des Seychelles et du Portugal, e compris Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.

Le nombre de chefs d’État a été réduit de 70 à moins d’une vingtaine en l’espace de due mois, à mesure que le variant Omicron se propageait sur la planète. Plus prudents, en raison de la pandémie, les États-Unis ont reporté à mi-avril la tenue de leur 7 réunion internationale sur l’océan, qui devait se dérouler à Palau, dans l’océan Pacifique, fin février.

