Il principe ha reagito a un cambiamento così inaspettato e drastico.

Non chiamateli più “Claire e Laurent dal Belgio”. La principessa e il principe non possono più utilizzare il titolo “Belgio” nei loro nomi sui loro documenti di identità. Lo stesso vale per “Astrid dal Belgio”, “Gabriel dal Belgio” o anche “Louise dal Belgio”.

Nuovo cambiamento

« Claire ei nostri figli sono stati convocati da Saxe-Coburg. sono molto arrabbiatoIl fratello di re Filippo ha detto in colonne Giornale quotidiano. Laurent e Claire essendo residenti di Tervuren, “de Belgique” o “van Belgic” divennero “van Saxen-Coburg”. ” QuintoCosa ne pensi se Solís fosse chiamato al posto di Celis? Mia sorella Astrid ora si chiama Van Habsburg (Dal nome del marito, Principe Lorenz, ndr) No degli Asburgo, Leggiamo nelle parole che ha tradotto ultima ora. Come rivelato dal sito specializzato storie reali, d’ora in poi solo Alberto II, Paula, il re Filippo, la regina Mathilde e la principessa ereditaria Elisabetta possono usare la parola “Belgio” nel loro nome. Il 2023, più che mai, l’anno dei grandi sconvolgimenti da parte delle monarchie europee?