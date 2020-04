Laurea in pantaloncini per Alessandro Gabrielloni, ex attaccante della Cavese. Discussione su Skype poi il brindisi.

Camicia bianca, cardigan, capelli da “astinenza forzata dal barbiere”, il look di Alessandro Gabrielloni per la sua “laurea in pantaloncini”. L’ex bomber della Cavese ha discusso via Skype la sua tesi, indossando i suoi calzoncini da gara.

Mezzobusto impeccabile, look sportivo dalla cintola in giù. Un modo singolare per affrontare, col sorriso, un momento importante della propria vita, pur costretto a restare chiuso in casa

Alessandro Gabrielloni si è laureato in Economia all’Università di Macerata. Ha discusso online la tesi dal titolo “Cambiamenti demografici e implicazioni macroeconomiche in Italia“.

«La verità – ha spiegato l’ex attaccante biancoblu – è che non avevo niente da mettermi. E quindi, visto che non si vedeva, son rimasto comodo». Ci scherza su. E scherza pure per la notizia “rimbalzata” sugli schermi di Sky Sport.





«Non pensavo di fare tutto ‘sto clamore», afferma col sorriso “Gabrigol” che non ha dimenticato la sua parentesi con la maglia della Cavese. All’epoca era già studente-calciatore e tra un libro e le dispense, trovò il modo di realizzare ben 16 reti.

Una stagione da record, visto che è ancora quello il “personal best” del centravanti jesino. Dunque, una stagione da ricordare anche per il rapporto con i tifosi, ai quali Alessandro Gabrielloni ha rivolto il suo saluto.

«Vorrei condividere con voi, tifosi della Cavese, la mia felicità in questo giorno speciale. Ho vissuto a Cava un anno bellissimo e avrete sempre spazio nel mio cuore».