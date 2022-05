L’attrice Jennifer Grey pubblica il suo libro di memorie e parla del comportamento di Johnny Depp quando avevano una relazione

Off the Corner: questo è il nome del diario che Jennifer Grey ha appena pubblicato martedì 3 maggio. E questa uscita si adatta: la star di Dirty Dancing è uscita con Johnny Depp per un anno. Nel suo libro rievoca in poche righe la sua relazione con l’attore che ha sentito per tre settimane in una causa contro la sua ex moglie, Amber Heard, che lo accusa di violenza. E anche se questa relazione è iniziata anche adesso, è andata dal 1988 al 1989, e i ricordi di Jennifer Grey sembrano intatti.

“Battaglie da bar”

Ecco perché ha descritto nel suo libro Johnny Depp “Aprire”E “buffo” e altri “eccentrico” Nei loro primi giorni, alla fine si sono trasformati in un ragazzo problematico. “Johnny volava avanti e indietro ogni settimana da VancouverHp., ma cominciò ad avere sempre più problemi: risse nei bar e con i carabinieri”, Dice prima di continuare: “Ha iniziato a perdere i voli di ritorno a Los Angeles perché si era addormentato o, quando è tornato a casa, era pazzo di gelosia e paranoico per quello che avevo fatto mentre lui non c’era.

secondo Madame Le FigaroJennifer Grey lo dice a un uomo “infelice e indifeso” Al momento non si sente più in sintonia con la serie che lo ha fatto scoprire, 21 Jump street. L’attrice non scrive nulla che possa essere considerato un’accusa contro Johnny Depp.