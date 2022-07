L’attrice di Netflix Busisiwe Lurayi, nota per il suo ruolo in How To Ruin Christmas, è morta improvvisamente all’età di 36 anni.

Domenica, l’agenzia Busisiwe Luray ha annunciato la morte dell’attrice all’età di 36 anni. È meglio conosciuta per il suo ruolo in “Come rovinare il Natale” e le circostanze della sua morte non sono ancora note.

Il 10 luglio, l’attrice Busisiwe Loray è stata trovata morta nella sua casa in Sud Africa. Morì improvvisamente senza conoscere le circostanze della tragedia.

Torna in famiglia

È stata la sua agenzia “Eye Media Artists” a riportare la triste notizia su Instagram: “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte del nostro amato Busisiwe Lurayi. Busisiwe è morta improvvisamente ed è stata dichiarata morta nella sua casa domenica 10.07.2022 dal personale medico. Ancora sconosciuta la causa della sua morte e si attendono i risultati dell’autopsia. . . »

“Vi chiediamo umilmente di permetterci, come famiglia, di affrontare questa tragica notizia. Vi ringraziamo per il supporto che ci avete dato finora. Vi forniremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili”, il post sui social media leggere.

Kono Cast “Come rovinare il Natale”

L’attrice sudafricana ha interpretato Tommy Selo nella serie Netflix del 2020 “How To Ruin Christmas”. La seconda stagione della serie, How To Ruin Christmas: The Funeral, è stata rilasciata lo scorso dicembre.

Molti tributi sono arrivati ​​all’attrice: “Bossie ha svolto un lavoro straordinario nel far progredire l’industria artistica in Sud Africa. Era un’attrice fantastica che le ha dato tutto il possibile per interpretare ogni ruolo e alla fine si è divertita in Sud Africa. Ci mancherà, sia dentro che fuori dallo schermo. La misericordia di Dio su di lei. “