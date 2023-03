L’attrice di Hunger Games rivela di essere stata stuprata durante le riprese

persone e re

Otto anni dopo la fine della saga di Hunger Games, un membro del cast alza il velo su un evento scioccante.

L’attrice Jena Malone, meglio conosciuta per il suo ruolo di Joanna nella saga di Hunger Games, ha rivelato il 1° marzo di essere stata stuprata durante le riprese dell’ultimo film. In un post su Instagram, ha deciso di rivisitare onestamente quell’evento traumatico.

“Questo periodo è stato molto difficile per me, perché ho attraversato una rottura e sono stato abusato sessualmente da qualcuno con cui lavoravo. Ero così grato per questo progetto, le persone con cui mi sono avvicinato così tanto e questo ruolo straordinario che ho dovuto interpretare. Un vorticoso miscuglio di sentimenti che solo ora sto imparando a districare. Vorrei che non avesse nulla a che fare con un evento così traumatico per me, ma questa brutalità della vita reale, immagino. Voglio dire, sono qui per chiunque abbia bisogno di parlare (…) Scrivimi se hai bisogno di sentirmi. »

Al momento, nessuno del cast o della troupe della saga ha reagito al messaggio dell’attrice.