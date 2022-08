L’attrice Anne Heck soffre di gravi danni cerebrali ed è improbabile che sopravviva

La sua famiglia ha detto che era improbabile che l’attrice 53enne sarebbe sopravvissuta. “Ha affermato per molto tempo di voler donare i suoi organi. Ora viene tenuta in vita per determinare se è vitale”, hanno detto.

Ann Heck si è schiantata contro una casa a Los Angeles la scorsa settimana. L’incidente ha provocato un incendio e l’attrice è stata portata in ospedale in condizioni critiche. La polizia cittadina ha recentemente riferito che nel suo sangue sono state trovate tracce di droga.

Anne Heche è stata rivelata negli anni ’90 attraverso la serie TV Another World. Poi è andata al cinema e ha ottenuto elogi dalla critica grazie al suo ruolo nel film “Donnie Brasco” al fianco di Johnny Depp. Ha anche suonato “Remember…Last Summer” (I Know What You Did Last Summer) o “Six Days and Seven Nights” (sei giorni e sette notti). La sua relazione con la presentatrice Ellen DeGeneres alla fine degli anni ’90 ha attirato l’attenzione dei media e ha messo l’attrice “in una lista nera”, secondo Anne Heche. “Per 10 anni non ho più girato grandi produzioni”, ha detto in un’intervista l’anno scorso.

Tornata sul piccolo schermo, Anne Heche ha interpretato vari ruoli in serie come “The Brave”, “Quantico” e “Chicago Police Department”.