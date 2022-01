L’attore Daniel Craig, o Chief Medical Officer of England, è stato onorato con un omaggio a Elisabetta II

Una figura ben nota agli inglesi che riferiva regolarmente della crisi sanitaria alle conferenze stampa, il capo ufficiale medico inglese, Chris Whitty, fu promosso Cavaliere Comandante dell’Ordine del Bagno e assegnato all’esercito e ai funzionari.

Patrick Vallance, consigliere scientifico del governo, ha ricevuto lo stesso onore, mentre altri attori di spicco nella lotta contro il coronavirus, come i direttori medici di Scozia e Galles e il vice direttore medico dell’Inghilterra, Jonathan Van Tam, hanno ricevuto Cavalieri o Dame dell’Impero Britannico.

Culturalmente, l’attore Daniel Craig, 53 anni, è diventato un Compagno dell’Ordine di San Michele e San Giorgio, come la famosa spia che interpreta sul grande schermo, per i servizi all’industria, al cinema e al teatro.

“La morte può aspettare”, l’ultimo capitolo delle avventure di James Bond, la cui uscita è stata ritardata quest’anno a causa della pandemia, segna anche l’ultimo contributo di Daniel Craig alla saga.

Barbara Broccoli, Franchise Producer, è stata nominata Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Camilla, moglie del principe ereditario britannico Carlo, è stata insignita del titolo di Lady of the Order of the Lace, il cavalierato più prestigioso della Gran Bretagna. La Regina concede questa distinzione per decisione personale senza consultare il Primo Ministro. In questo ordine, si unisce allo stesso rango dei figli della regina.

In totale, la Regina ha ammesso 1.278 persone il cui contributo è stato essenziale per la loro comunità o paese, o durante la pandemia. Secondo il governo, quasi una diffusione su cinque è collegata al Covid-19.

Questi onori reali vengono assegnati due volte l’anno, per il nuovo anno e in occasione del compleanno ufficiale della regina, che si celebra a giugno nonostante la sua nascita sia avvenuta il 21 aprile 1926.