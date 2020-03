L’artista cavese Antonio Gesualdi in mostra al Teatro delle Arti

Dal 6 al 29 marzo la mostra personale “Viaggio nell’Ombra”

E’ prevista per venerdì 6 marzo, alle ore ore 19.00, presso il Teatro delle Arti l’inaugurazione della Mostra personale “Viaggio nell’Ombra” dell’artista cavese Antonio Gesualdi.

La mostra resterà in allestimento fino al 29 marzo nell’ambito della rassegna «Arte al delle Arti», a cura di Antonio Perotti e Claudio Tortora.

Abbiamo chiesto all’autore come nasce il suo amore per la pittura. “Ho iniziato a dipingere ad olio all’età di 8 anni – racconta – l’odore della trementina e dell’olio erano una droga per me! Volevo fare dell’arte la mia vita, ma nell’adolescenza non mi fu possibile seguirne la via. Allora mi dedicai al bonsai anima e corpo, sviluppando in questa dura disciplina il mio senso artistico. La via del Bonsai mi ha dato tanto, metodo, disciplina e consapevolezza. Ho girato l’Italia e il mondo, capendo un po’ di più l’umanità che ho incontrato, ma un giorno del 2013 capitai a Positano in una galleria d’arte la Liquid Art Sistem, dell’amico Franco Senesi, e la trementina e gli olii, mi ripresero. Totale e profondo fu lo stravolgimento, e capii che doveva andare diversamente. “.

“Oggi sono qui – commenta Gesualdi – a presentare per la prima volta il frutto del mio lavoro e studio nella via della pittura classica italiana. Una riscoperta di antichi sistemi di lavoro, di materiali, di tempi e di attese, di una poetica del sogno, del pathos, del velato”.