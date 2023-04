L’arte di invecchiare bene!

guardare

Invecchiare con saggezza, filosofia e preoccupazione per se stessi, denunciando la crudeltà della società di fronte a questo periodo della vita, questo è il percorso di navigazione della psicoanalista Genevieve Delaisey de Parsifal, autrice di: L’arte di accogliere l’invecchiamento (Editore Odell Jacob). Una lezione di ottimismo! colloquio.

• Stiamo parlando di 60enni qui e di 65enni là. Infine, quando sei considerato vecchio?

Non cadere nella vecchiaia a una certa età. Alcuni si sentono più vecchi a 40 anni, altri più giovani a 80. La società decide che sei troppo vecchio. E forse anche agli occhi dell’altro ci rendiamo conto che stiamo invecchiando.

• Per te, 82 anni, avevi 60 anni quando hai avuto un problema di salute…

A 60 anni mi era già stato diagnosticato un aneurisma cerebrale. Mi sono detto: “O questa è la fine, o rimarrò disabile”. Fortunatamente l’aneurisma non si è rotto. Può sembrare paradossale, ma oggi mi sento meglio rispetto a 20 anni fa!

• La vecchiaia spaventa molte persone. Più invecchiamo, più alto è il nostro rischio di cancro, una malattia neurodegenerativa… e il tempo che ci rimane si accorcia.

È un dato di fatto: siamo più a rischio all’età di 80 anni che a 50 anni. Ci sono molti colpi alla porta di un medico. Facciamo controlli medici per assicurarci che tutto sia in ordine. Ma debolezza non significa patologia. Dobbiamo ammettere che non siamo uguali in termini di salute. Inoltre, l’invecchiamento è spesso legato al ricovero in casa di cura. Non dimentichiamo che solo il 5% delle donne e il 4% degli uomini di età superiore agli 80 anni vive in istituto (Insee, 2019). Quindi tutti gli altri vivono a casa!

• Non pensi che nella nostra società siamo più severi con l’invecchiamento delle donne rispetto agli uomini?

decisamente. Le donne vivono peggio la loro vecchiaia perché non sono risparmiate dalla società. Le donne anziane non interessano molte persone a meno che non siano star e grandi intellettuali… Invece i vecchi, purché abbiano fatto una professione prestigiosa e abbiano un buon reddito, sono più rispettabili. Ricordo un programma televisivo nel 2022: un giornalista presenta una signora di circa 80 anni come “l’adorabile nonnina”, che dipingerà alcuni passi di danza con un altro giornalista. Le donne anziane vengono brutalmente torturate.

• L’invecchiamento può essere sinonimo di trasmissione. Alcuni Paesi sono più radicati in questo modello?

In paesi, come il Giappone o la Corea del Sud, dove la competenza è riconosciuta e apprezzata. È sempre interessante attingere all’esperienza degli anziani. In Francia, le poche persone ancora vive che hanno vissuto la seconda guerra mondiale e testimoniano la loro esperienza ci danno enormi lezioni di coraggio e resilienza.

• Anche se non ci sono segni di invecchiamento nel pozzo, che consigli ci daresti?

Ama le tue amicizie e volta le spalle alle persone tossiche e a quelle che parlano solo delle loro ferite. Costruisci forti legami con i tuoi nipoti. Cerca di mantenere la tua volontà e capacità di meravigliarti. Coltiva un senso dell’umorismo che rende la vita più divertente e ti permette di allontanarti dalle ferite della vita. L’invecchiamento offre anche una grande libertà di tono. Approfondiamo il nostro giudizio. Prendiamo le distanze dalle convenzioni.

• Sei membro del Consiglio Nazionale della Terza Età (CNAV). Kisako?

È stato creato lo scorso anno da un team di famosi pensatori e pensatori che erano un po’ disperati che non esistesse una legge sull’invecchiamento degna di questo nome. Abbiamo deciso di presentare proposte al governo. Tra l’altro si combatte l’idea di invecchiare in solitudine. È terribile conviverci. Abbiamo anche creato l’associazione Vieux & chez soi. Dobbiamo coltivare la solidarietà. Qua e là, piccoli gruppi comprano una casa per vivere insieme. È fantastico, a condizione che tu scelga bene i tuoi compagni di vita, per evitare conflitti.

Eglantine Griggs