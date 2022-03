L’ARS lancia la strategia regionale si trova à la santé sexuelle en Guyane pour

Le 8 marzo 2022, l’Agence Régionale de Santé de Guyane a lance la “strategie régionale santé sexuelle en Guyane 2022-2024”. Il dispositivo, né una collaborazione tra le professioni della santità in Guyane, deve essere applicato per soluzioni a problemi legati alla sessualità nel territorio.

In Guyane, la santa sexuelle è l’une des grandes proccupations des autorités. Et pour cause, les IST sont très présentes, l’incidence de VIH est le plus haut de France, le taux de grossesses précoces est sept fois plus élevés que dans l’Hexagone et 43 % della Guyana interrogando la valutazione que “la pilule peut rendre sterile”.

In risposta ai problemi, l’Agence Régionale de Santé de Guyane lancia la strategia regionale santé sexuelle 2022-2024. Ce plan est détaillé dans un livret numérique de plus de 70 pagine. Elles comprennent 20 fiches action développées par l’ARS et ses partenaires.

Le dispositif a pour ma “d’améliorer la qualité et l’utilisation des services de santé sexuelle, en mobilisant les sforzi convergents des acteurs vers une meilleure répartition territorialeet une visibilité accrue de l’offre de prévention, de réduction des risques et de soins en SSR sur le territoire“, nota l’agenzia.

Les actions prévues par l’ARS devraient permettre d’atteindre les objectifs suivants :

Promouvoir la santa sesso globale ;

sesso globale ; Améliorer l’accès, la qualité et les parcours en santé sesso per gli utenti;

sesso per gli utenti; Migliora la santa riproduttiva ;

; Rispondi aux besoins sécifiques des popolazioni vulnerabili;

vulnerabili; Sviluppare la ricerca e l’innovazione en santé sexuelle.

De nombreux organismes de santé sont mobilisés pour ce dispositif, notamment le COREVIH Guyane, l’EMI Yépi Kaz, il réseau Kikiwi, l’applicazione Tumeplay, la pianificazione familiare della Guyane o il bis del gruppo Guyane Promo Santé.

Pour permettre que toutes les actions prévues soient menées, l’ARS allouera plus de 6 milioni di euro aux interventi en santé sexuelle. Nota che l’ensemble de la strategia regionale per la santità sessuale in Guyane è consultabile nel sito dell’ARS.