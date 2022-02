L’armée russe se rapproche de Kiev pour “décapiter” le pouvoir, selon Washington

Selon un haut responsable du renseignement occidental, “les défenses aériennes de l’Ukraine sont maintenant éliminées et ils n’ont plus de force aérienne pour se protéger”.

La Russie a désormais une “supériorité aérienne totale” in Ucraina selon cette source.

“Les Russes vont chercher dans les prochaines heures à masser une force écrasante autour de la capitale et la défense revient désormais aux force terrestres et à la résistance populaire”un expliqué ce responsabile.

“Più beaucoup de temps”

Les troupes russes seront massees autour de Kiev “en quelques jours, si ce n’est pas demain matin, au rythme où nous avançons”, at-il souligné. “Il n’y a plus beaucoup de temps. Je pense que beaucoup va dépendre de la résistance des Ukrainiens”.

La Russie a jusqu’ici avancé en territoire ukrainien le long de trois assi: au sud depuis la Crimée jusqu’à la ville de Kherson, sur le Dniepr, au nord depuis le Bélarus vers Kiev, le long né deux-est rotte au et au nord-ouest de la capitale ucraina, et à l’est depuis la ville russe de Belgorod vers la grande ville industrielle de Kharkiv, selon les estimations du Pentagone.

Après avoir évoqué le chiffre de 75 sorties de bombardiers, et 100 tirs de missili subacquei, e comprende missili mer-sol tirés depuis la mer Noire, le haut responsable americain a précisé quelques heures plus le tard de le tard de missiles que de l ‘offensive russe était passé à “plus de 160”.

“La parte d’ingresso e il suono dei missili balistiques de courte portée, mais il ya aussi des missiles de moyenne portée et des missili de croisière“, at-il preciso.

“Ils ont aussi largué davantage de parachutistes sur Kharkiv et nous estimons qu’il ya encore des combats intenses” dans cette zone de l’est de l’Ucraina.

Les attaques se sont concentrées sur des objectifs militaires, notamment des basi aériennes et le commandment de l’armée ukrainienne, mais l’objectif est selon le Pentagone de prendre le contrôle des villes clés, notamment la capitale Kiev.

Les force russes ont notamment attaqué le contrôle de l’aéroport militaire d’Antonov a Gostomel, aux portes de la capitale ucraina, où les combats semblaient se poursuivre en fin de journée.

Renfort americani

Cet aéroport pourrait devenir un point de rassemblement pour l’armée russe si elle voulait encercler la capitale.

“Si Moscou parvient à le contrôler et parvient à conserver sa supériorité aérienne (ce qui est très possible), ils pourraient Certainement utiliser l’aéroport comme un point d’entrée pour attaquer Kiev”un tweeté Michael Horowitz, un esperto in sécurité du consultant Le Beck International.

Le haut responsable du Pentagone a souligné que cette offensive était sans précédent depuis plus de 70 ans.

“Nous n’avons jamais vu une manovra de ce genere, d’Etat nation à Etat nation, depuis la Seconde Guerre mondiale, Certainement rien de cette ampleur, portée et échelle”, at-il asserté.

Jusqu’ici, les Russes ne sont selon lui pas encore entrés dans l’ouest de l’Ukraine et il n’y a toujours “aucune indicazione” d’une attaque amphibie dans le sud depuis la mer Noire.

Les combats ont fait au moins 137 morts coté ukrainien, an indiqué jeudi le président de l’Ucraina Volodymyr Zelensky, mais le responsable americain n’a pas donné d’estimation des dommages subis parrainiukée.

“Nous avons vu des signes selon lesquels ils résistent et contre-attaquent”, at-il toutefois déclaré.

En outre, les communication du pays semblent fonctionner, at-il noté, soulignant qu’une cyberattaque pour les paralyser pourrait survenir lors de la prochaine phase de l’offensive.

Le Pentagone non ha confermato la distruzione di più avions militaires russis, non ha il prezzo di controllo per l’armée russe della centrale nucleare di Chernobyl.

Mais Washington un annonce l’envoi de 7.000 soldati americani supplementari in Allemagne pour “rassurer les alliés de l’Otan, dissuader une attaque russe et être prêt à soutenir les besoins dans la région”.

Ces Soldati americani contro 5.000 militari déjàés inviato dal presidente Joe Biden in Allemagne et sur le flanc Est de l’Otan.

Avec les renforts annoncés jeudi, les Etats-Unis auront plus de 90.000 soldats en Europe.