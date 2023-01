L’app per laptop ora ha delle schede

Microsoft ha ufficialmente iniziato a testare le schede in Blocco note su Windows 11. In seguito a File Explorer alcuni mesi fa, il gigante della tecnologia sta ora cercando di espandere la funzionalità ad altri software.

Sappiamo da alcuni giorni che Microsoft si sta preparando per andare live Grande cambiamento per la sua app Blocco note su Windows 11. Un dipendente Microsoft pubblicato su Twitter Screenshot di una versione segreta di Blocco notedove possiamo vedere una nuova interfaccia con schede.

Ora, Microsoft ha finalmente ufficializzato l’arrivo della funzionalità. La società ha iniziato a testare le schede del Blocco note con Windows Insider Nuovo aggiornamento (build 25281) sul canale Dev.

Leggi anche – Windows 11: Blocco note ha finalmente un nuovo design ed ecco come farlo funzionare

Il notebook utilizza un nuovo design più pratico

Le schede nel Blocco note erano “Una funzionalità molto richiesta dalla communityMicrosoft ha confermato. Le schede saranno Vengono automaticamente nominati in base al contenuto che contengono Quindi puoi facilmente identificarli quando passi da una scheda all’altra.

La funzione offre ancora più possibilità di quanto possa sembrare. L’applicazione ora supporta il trascinamento di una scheda in una finestra separata e una nuova impostazione consente agli utenti di scegliere se i file devono essere aperti in una nuova scheda o in una nuova finestra per impostazione predefinita.

Per ora, tuttavia, Microsoft mette in guardia contro questo La nuova versione di anteprima di Blocco note potrebbe contenere alcuni bugSoprattutto in termini di scorciatoie da tastiera e prestazioni. La società afferma che prevede di risolvere questi problemi nelle prossime settimane, prima di rilasciare ufficialmente la riprogettazione di questa app nel resto del mondo. Come di solito, Non è previsto che venga distribuito a tutti per almeno diversi mesis, ovvero quando Microsoft Teams è riuscito a correggere tutti i bug che sarebbero stati segnalati da Insider.

Un altro notevole cambiamento nella build 25281 per Dev Channel Insiders è una riprogettazione della pagina delle impostazioni grafiche che si adatta meglio al design generale del sistema operativo. Microsoft ha anche ridisegnato l’icona della stampante nella barra delle applicazioni per renderla più coerente con le altre icone di Windows Sistema operativo Windows 11.