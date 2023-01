L’antiquario è stato “gettato a terra” e gli sono stati rubati un orologio e una borsa di lusso

Il lead buyer di Case Closed ha presentato un reclamo. Francia 2

di X.

Il sito web di Jean-Marc Morandini rivela questo lunedì pomeriggio che la principale acquirente di Case Closed, Caroline Margeridon, è stata vittima di un attentato, domenica sera, a Saint-Ouen, a Seine-Saint-Denis.











di video



Si dice che a Caroline Margeridon siano stati rubati l’orologio e la borsa di lusso. “L’antiquario stava per entrare nella sua auto parcheggiata in un parcheggio quando, secondo la sua testimonianza davanti alla polizia, due uomini l’hanno aggredita alle spalle, per strapparle l’orologio, una replica di una marca prestigiosa, e la sua borsa di lusso, vale più di 10.000 euro”, afferma Jean-Marc Morandini. .

jeanmarcmorandini.com aggiunge che l’amica di Sophie Davant avrebbe ricevuto diversi colpi in faccia, prima di essere scaraventata a terra. Da parte sua, 20 Minutes rivela che uno degli aggressori ha messo una mano sulla bocca di Caroline Margeridon per impedirle di urlare. Oltre alla borsetta e all’orologio, a Caroline Margeridon sono stati rubati contanti per un valore di 650 euro, oltre alla chiave del suo negozio situato al mercato delle pulci Peronne a Saint-Ouen. L’ufficio del pubblico ministero di Bobigny ha confermato la sua denuncia all’AFP.





