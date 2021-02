Sia Lamberti che Giordano, plaudono al progetto presentato dal Consigliere Petrone, ma rimangono con i piedi ben saldi sul presente.

Cava de’ Tirreni. Un nuovo ospedale è un progetto arduo, la cui realizzazione non prevederebbe una fascia temporale a breve termine. Sono concordi su questo sia l’Assessore alla sanità Armando Lamberti, che il consigliere di minoranza, Raffaele Giordano. L’attenzione massima è verso la stesura della prima bozza per il nuovo atto aziendale.

“Certamente è una proposta che merita attenzione e deve essere analizzata – ha dichiarato Lamberti – ma bisogna tener conto di tutto l’iter istituzionale che dovrebbe partire per l’inserimento nella rete nazionale ospedaliera, che nel piano urbanistico comunale. Per non parlare dell’aspetto economico per la realizzazione di un’opera così importante.”

Per quanto riguarda il nuovo atto aziendale precisa Lamberti: ” Stiamo già monitorando la fase di stesura, entro quindici giorni la prima bozza”.

Anche il Consigliere Giordano ha invitato l’Assessore Lamberti a prestare attenzione: “Sicuramente la proposta di costruire un nuovo Ospedale è un progetto importante, anche perché il nostro attuale plesso è cinquecentesco e non a norma. Dobbiamo pensare al presente e in particolare al nuovo atto aziendale. Abbiamo chiesto all’Assessore Lamberti di presenziare e tutelare gli interessi del nosocomio cavese, inziando dalla riconferma dei posti letto. Ma sopratutto bisogna accertarsi che l’atto aziendale venga poi applicato nella realtà“.

