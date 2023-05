L’allenatore del Napoli.. espulso due settimane dopo il suo storico scudetto? – Tutto il calcio

In Italia si vocifera che Luciano Spalletti e il suo capo Aurelio De Laurentiis saranno in cattivi rapporti nonostante l’incoronazione ufficiale di due settimane fa. La sostituzione sarà pronta.

Due settimane fa, il Napoli ha vinto il suo primo titolo di Serie A in 33 anni e il regno di Diego Maradona. Una stagione eccezionale, però, che non ha potuto sorridere a lungo Luciano Spalletticitato … all’inizio.

Secondo le informazioni della stampa italiana e Gazzetta dello SportL’allenatore 64enne non andrà mai d’accordo con il suo capo. Aurelio De Laurentiis, che secondo quanto riferito stava lavorando attivamente per rimuoverlo. Dopo lo scudetto, il tecnico azzurro avrebbe dovuto ricevere un nuovo contratto biennale, accompagnato da un buon aumento di stipendio. Tuttavia, i negoziati si sono bloccati.

Sempre secondo i media introduttivi, il presidente del Napoli ha già indicato come suo successore un ex membro della casa, Raffaele Benitez. È stato responsabile tecnico dell’Italia per due anni dal 2013, e ha guidato il Napoli alla finale di Coppa Italia e ai gironi di Champions League, prima di assumere la guida del Real Madrid.