L’affaire Ari Abittan va-t-elle plomber le film? Christian Clavie reppon

Ary Abittan, 47 anni, était mis en garde à vue après qu’une jeune femme de 23 ans ait porté plainte pour viol contre l’acteur. Présumé innocent, il fait, depuis, profil bas. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, on ne l’a plus vu ni entendu depuis. Present au casting dans le rôle du gendre David (époux d’Odile, fille des Verneuil), l’affaire qui poursuit l’acteur et humoriste risque-t-elle d’entacher le troisième volet de la saga Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu? qui sort en salles ce 6 avril?

“Je ne me pongono passaggi domande-là…rétorque d’emblée Christian Clavier, qui joue le beau-père d’Ary Abittan dans la comédie. D’abord, j’espère que c’est une soirée qui a mal tourné entre deux personnes adultes. Et il faut évidemment penser à la victime présumée, à rispetti la présomption d’innocence de l’accusé et se plier ensuite aux décisions de la giustizia. C’est ce qu’a dit Claude Lelouch avant moi et je trouve cela tout à fait juste.” Avant d’ajouter ceci : “Maintenant, je pense que les deux doivent vivre un cauchemar…” Assente dalla tournée de la promozione del film, Ary Abittan avait reçu de nessun ricordo dei fan qui s’étaient insorgés, même s’ils comprenaient la situazione. Quant à la question de savoir s’il a été un jour question de couper le comédien au montage, Christian Clavier répond directement: “Non, non, du tout.”