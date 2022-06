L’aeroporto di Bruxelles cancella tutti i voli in partenza programmati per lunedì

“Non possiamo garantire la sicurezza dei viaggiatori”, ha detto la portavoce Natalie Beierard.

Un nuovo aggiornamento di stato ha evidenziato che il numero di dipendenti della società di sicurezza G4S fornirà un controllo di sicurezza inferiore rispetto a quanto annunciato. I tempi di attesa rischiavano di superare le otto ore. Quindi è stata presa la decisione di cancellare tutti i voli passeggeri in partenza.

Saranno mantenuti i voli domestici e i voli cargo. Ma alla fine del pomeriggio, l’aeroporto di Bruxelles ha annunciato che erano stati cancellati 146 arrivi.

Queste cancellazioni sono il risultato di una giornata nazionale di lotta dei sindacati a favore del potere d’acquisto, con una grande manifestazione a Bruxelles. Noterete i movimenti di sciopero nelle varie società operanti in aeroporto, in particolare nel campo della sicurezza o dell’handling. Anche alcuni punti ristoro possono essere chiusi.

Brussels Airlines ha già cancellato più della metà dei suoi voli, ma ora sta estendendo tale misura a tutti i voli. Possono ancora essere operati solo otto voli in transito che non richiedono controlli di sicurezza.

“I passeggeri i cui voli sono stati cancellati saranno avvisati via e-mail stasera (domenica sera, ndr)”, ha detto la portavoce Kim Dainen. “Stiamo facendo del nostro meglio per trovare soluzioni alternative con loro. Tuttavia, chiediamo ai nostri clienti di non venire in aeroporto domani/lunedì se il loro volo viene cancellato. Ci scusiamo per l’impatto che questa azione ha sui nostri clienti”.

La compagnia aerea TUI fly ha già dirottato una parte significativa dei suoi voli verso gli aeroporti regionali di Ostenda, Anversa e Liegi, e ora lo fa per altri due voli verso Ostenda. TUI Fly ha anche riprogrammato due voli per martedì. “Non stiamo cancellando i voli. Il nostro obiettivo è portare tutti i viaggiatori a destinazione”, ha affermato la portavoce di Etihad Florence Breuer.