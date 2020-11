Ladro di auto scoperto in flagranza di reato a Cava de’ Tirreni

Intervento degli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato

Cava de’ Tirreni: gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza – Sezione Volanti hanno tratto in arresto un pregiudicato, originario del napoletano, resosi responsabile di un tentativo di furto aggravato di un’autovettura.

Trascorsa da poco la mezzanotte, presso il numero unico di emergenza del Commissariato è giunta una segnalazione di un cittadino di movimenti sospetti nei pressi di un’auto in sosta nella centrale via Tafuri.

Gli agenti di pattuglia, giunti sul posto, hanno notato una city car parcheggiata, con il paraurti anteriore già smontato, e individuato un uomo.

Il malfattore, sentendosi scoperto, ha abbandonato sulla strada alcuni attrezzi, e si è dato alla fuga, scavalcando la recinzione della vicina Villa Comunale e cercando di raggiungere la strada statale.

Dopo un breve inseguimento a piedi nei giardini, gli Agenti sono riusciti a bloccarlo, sottoponendolo a perquisizione personale e del veicolo, preso a noleggio, che era nella sua disponibilità, all’esito della quale sono stati rinvenuti vari attrezzi atti allo scasso.

L’uomo, condotto presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito, è stato identificato per A.F. di anni35, pregiudicato per vari reati contro il patrimonio, ed ivi trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.

Al 35enne è stata altresì elevata la sanzione amministrativa ex art. 4D.L. 19/2020 per aver violato le misure di contenimento della c.d. “zonarossa” per la prevenzione del contagio da covid-19.