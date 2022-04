La vecchia ha perso il suo bastone, asciugandosi le lacrime per tutto il calcio italiano

“Non abbiamo bisogno di Cristiano Ronaldo“Guardando indietro, diciamo questo segno, il tifoso Juve Alcuni mesi fa è stato orgogliosamente marchiato come un pavone e invecchiato spettrale. Perché anche se Ronaldo ha cambiato il bene e il male con il Manchester United, la Juventus era solo l’ombra della terribile Armada che era. Peggio ancora, non portava così bene il suo mitico soprannome: vecchia signora.

Le risate, l’innocenza e il talento crudo di una vecchia non nascondono più i principali difetti della scena europea: mancanza di idee, aggressività generalmente inefficace e debolezza mentale.

Per una volta, mercoledì anche la Juventus sembrava bloccata nella propria partita. Per sviluppare l’immagine di un gruppo molto talentuoso, astuto e talvolta cinico, si è improvvisamente innamorata di qualcuno. Il Villarreal ha segnato nel loro raro incidente (0-3). Il mondo è sottosopra, un altro espulsione anticipata per la Juventus che ha tirato fuori la lingua in Europa.

Reazione, quasi deludente Massimiliano Allegri Dopo l’incontro discorso: “Non considero questo licenziamento un fallimento collettivo». Lui ha spiegato. Oggi dieci squadre europee sono meglio della Juventus, e basta.Una cura amara, quasi pericolosa, la dice lunga sullo stato attuale della sfortunata vecchietta e di tutti i club italiani.