La trama: secondo uno studio, un francese su due crede che non ci si possa fidare degli scienziati

Uno studio commissionato dall’Istituto Sapiens e condotto da Ipsos riflette la sfiducia dei francesi nei confronti degli scienziati e dei media. Un francese su due, in particolare, ritiene che “non ci si può fidare degli scienziati per dire la verità se la loro ricerca ha effetti negativi sulla salute”. Lo studio è stato condotto “su un campione rappresentativo di 1.000 francesi di età pari o superiore a 18 anni”.

Secondo l’ultimo studio pubblicato da Ipsos su richiesta dell’Istituto Sapiens, diffuso mercoledì 19 ottobre, la diffidenza dei francesi nei confronti della comunità scientifica è ancora molto significativa. In breve, lo studio indica che “un francese su due pensa che il motivo non sia perché uno scienziato specializzato in una materia gli dimostra un fatto scientifico, che è vero”, affermano gli autori.

Pertanto, la trama ha ancora un futuro radioso, anche se tutti i numeri sono generalmente nella direzione di migliorare la fiducia negli scienziati rispetto alla prima metrica risalente a dicembre 2020. Quindi nel mezzo della crisi del Covid, gli scienziati della fiducia non sono mai stati così basso.

Parenti e opinione personale prima della conoscenza

Quasi due anni dopo, questo è ancora molto forte: “Il 56% dei francesi ritiene che gli scienziati in generale non siano indipendenti e si lasciano influenzare dai gruppi di pressione”. Così, “solo una minoranza dei francesi crede di poter essere indipendente dal governo (44%) o dalle società private in generale (45%)”.

I francesi, ovviamente, si rivolgeranno ai… loro parenti (67%) “per conoscere complesse questioni scientifiche”, mentre solo il 62% di loro “dichiara la propria fiducia alle autorità scientifiche”. “La sfiducia è la maggioranza anche quando si tratta dei media (il 56% non si fida di loro), delle aziende farmaceutiche (60%) o del governo (62%)”, hanno concluso gli autori dello studio.

? Il 51% dei francesi ritiene che il proprio giudizio personale sia importante quanto l’opinione scientifica.

Il 40% si fida più della propria esperienza personale che delle spiegazioni scientifiche per vedere se la verità è vera. il nostro studio Incorpora il tweethttps://t.co/6lH7abNcud Istituto saggio (Instit_Sapiens) 20 ottobre 2022

Logicamente i francesi sono quindi la metà sensibili ai propri giudizi personali (51%) in relazione all’opinione degli studiosi. Per il 40% di loro hanno persino “più fiducia nella propria esperienza rispetto alle interpretazioni degli scienziati sul fatto che un fatto sia scientificamente vero o falso”.

Ironia della sorte, i francesi ripongono molte speranze nella scienza per le sfide future. Il 70% ritiene che scienza e tecnologia “costituiscano la risposta principale alle grandi sfide contemporanee”, mentre “solo” il 56% ritiene che consentiranno alle generazioni future di vivere meglio di quelle che esistono oggi. …