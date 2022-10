La sua passione esasperante e il suo primo errore come Principessa del Galles

La moglie del principe William sta “distruggendo le speranze di Jill” con la sua passione per la fotografia. Ha anche fatto una piccola osservazione che va contro il protocollo reale.

Dal suo arrivo nella famiglia reale, Kate Middleton Ha sempre avuto un’ottima reputazione con gli inglesi. Nelle varie classificazioni implementate, il nuovo Principessa del Galles Sempre in cima alla piattaforma. Ma parte della popolazione nutre ancora rancore nei confronti della moglie del principe William. Regolarmente, sui social network, Kate e William condividono le foto delle loro gite in famiglia. Queste sono foto scattate dalla stessa Kate, che è una fan della fotografia. Una passione che oggi le volta un po’ le spalle.







L’ex fotografo reale, John Swannell, spiega che la passione della principessa” distrugge le speranze di una generazione di fotografi (…) Tutto il lavoro che ho fatto con i reali ha fatto davvero crescere la mia carriera, e oggi uno come me non ha più questa opportunità Il fotografo spiega. Questa opportunità dovrebbe essere data ai giovani fotografi inglesi. »

Kate Middleton e il principe William hanno sempre prestato molta attenzione alla foto dei loro tre figli: George (9 anni), Charlotte (7 anni) e Louis (4 anni). Ma la fotografia è anche una grande passione di una mamma che aveva già presentato una tesi all’università sui ritratti dei bambini.

La nuova Principessa del Galles è sotto tiro dalla critica dopo una dichiarazione durante un viaggio in Galles. Kate e suo marito si sono recati a Swansea e Anglesey, incontrando i residenti intorno a una vecchia chiesa trasformata in centro comunitario. Durante il tour a piedi, secondo il Daily Mail, avrebbe annunciato: “ Con l’inflazione, molte persone bisognose hanno bisogno di te. Una frase che può sembrare innocua ma sminuisce il protocollo che obbliga i membri della famiglia reale a non commentare la vita politica o economica del Paese.

Kensington Palace, che gestisce la connessione della coppia, è stata costretta a rispondere dopo il clamore mediatico su questa versione di Kate Middleton. ” Alla luce delle numerose visite e conversazioni di quel giorno, è impossibile per noi verificare se questi commenti siano stati effettivamente fatti. dice il portavoce.