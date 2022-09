La staffetta italiana 4x100m di Marcel Jacobs ha perso la finale contro la Turchia

La staffetta italiana 4x100m di Marcel Jacobs, che si è assicurata venerdì mattina alla Munich Athletics Euro Series, non vedrà la finale di domenica dopo essere stata superata dalla staffetta turca, che ha eseguito un ripescaggio in solitaria.

Interrotta durante la serie di vittorie consecutive della Finlandia, alla fine della sessione mattutina la Turchia è stata autorizzata a correre di nuovo la 4x100m, con l’obiettivo di battere il tempo dell’Italia, l’ultima squadra inizialmente qualificata per la finale. Su pista bagnata in una mattinata piovosa, i turchi hanno corso 38.98, battendo di quattro centesimi di secondo (39.02) il tempo degli italiani, campioni olimpici a Tokyo nel 2021, di quattro centesimi di secondo (39.02). Marcel Jacobs ha lasciato gli Europei con una sola medaglia d’oro nei 100 metri martedì a Monaco. Da parte belga, i Belgian Falcons hanno battuto il record belga con un tempo di 38.73 (Belga) qualificandosi per la finale.