La sorprendente sorpresa per Barry e altri 156 passeggeri che hanno lasciato il volo Ryanair che li avrebbe portati a Faro, in Portogallo: ‘Aiuto’

Ascolta, storie, con Ryanair! Ma il caso di Barry Masterson, irlandese, merita una svolta. Infatti, come altri 156 passeggeri, il giovane ha viaggiato da Dublino a Faro, nel sud del Portogallo. Ma qual è stata la sorpresa dei viaggiatori quando hanno scoperto, sbarcando dall’aereo, che l’aereo era atterrato… a Malaga, in Spagna!

Dopo molte ore di attesa sul posto, i passeggeri sono stati finalmente invitati a salire sull’autobus che ha preso la rotta verso la destinazione iniziale in un viaggio… per 5 ore: “12 ore fa ero all’aeroporto di Dublino, e ora mi Sono a una stazione di servizio a Malaga, sono le 5:41, aiutami”, ha twittato il giovane raccontando il suo viaggio.

In una serie di tweet, Barry racconta in realtà il suo viaggio, descrivendo in dettaglio un cambio di conducente al confine, una sosta per le urine e altri eventi divertenti, o meno, con cui lui e gli altri passeggeri devono fare i conti.

Finalmente, dopo cinque ore di viaggio, i viaggiatori raggiunsero Faro.

Ryanair ha confermato che l’aereo in questione è stato dirottato a causa di uno sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia e si scusa per il disagio.